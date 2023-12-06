旅運旺季到！高鐵4週末再增5班次　12/7起搶票

因應年底、年初各類活動舉辦頻繁，旅運需求旺盛，台灣高鐵公司規劃自2023年12月8日至2024年1月7日期間4個週末（元旦疏運期間除外）實施短期增班，於每週五、週六、週日增開班次，每週增開5班（南下4班、北上1班），以加強服務旅客需求。總計4週共增開20班次，旅客可自12月7日凌晨零時起，依開放預售時程購票，請旅客多加利用「T -EX行動購票」App、網路訂票系統或高鐵合作便利商店等站外通路提早訂購所需車票，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵公司表示，本次短期增班加開班次時段為週五夜間南下（2班次）、週六中午及下午南下（2班次）及週日晚間北上（1班次），每週末增開5班次；其中，每週五晚間加開南下1337車次（22:10南港站發車），停靠雲林、彰化等台中以南各站，以加強服務前往台中以南地區之旅客，敬請旅客提早訂位，享受便捷、舒適的高鐵旅程。
台灣高鐵公司提醒，本次加開週五夜間南下1337車次、1297車次，及週日夜間北上之1698車次，此3車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間00時30分抵達端點站），敬請搭乘上述車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，以確保行程順暢。
台灣高鐵公司呼籲，對於旅客較集中在台中以北的旅運趨勢，台灣高鐵已針對部分通勤及旅運尖峰時段，規劃行駛南港-台中的區間列車，並配置8節自由座車廂，以加強服務台中以北、短程自由座旅客。敬請往返大台北地區、桃園、苗栗、新竹、台中等地的旅客多加利用，並配合站務員引導、分流搭乘，節省寶貴時間。