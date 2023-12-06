MLB／洋基驚天大交易！將交易3投手至紅襪 換來Alex Verdugo
美國職棒紐約洋基隊發動交易了!根據MLB官方記者Mark Feinsand的最新消息，洋基預計將Richard Fitts、Greg Weissert、Nicholas Judice3名投手送往世仇紅襪隊，向紅襪隊換來Alex Verdugo，持續補強外野陣容。
實習記者陳品翔/綜合報導
事實上洋基隊在今年冬天就被預料將在市場上，尋求多位外野手加盟，先前根據《The Athletic》記者Brendan Kuty的消息指出，洋基內部已經討論過，將考慮網羅藍鳥外野手Kevin Kiermaier，而還沒網羅到Kiermaier，如今可能將先迎來Alex Verdugo的加入。
Alex Verdugo目前年僅27歲，是在2014年選秀會上，洛杉磯道奇隊在第2輪總順位62順位將其選進。正值當打之年的Verdugo，上季代表紅襪隊出賽152場，546個打席中擊出144支安打，有13發全壘打、54分打點，打擊率為0.264，若最終加盟洋基，預計將能扛下洋基的先發外野位置。
而洋基在交易來Alex Verdugo後，殼能會繼續尋求其他外野手的加入，他們也依舊沒有退出Juan Soto的競爭行列，洋基仍然在尋求外野的強力左打者，而Juan Soto目前看似是洋基隊的最佳解答。
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