質疑張智倫團隊發黑函指「滿嘴噴屎」　吳崢、王義川、李正皓喊告

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吳崢表示，張智倫團隊最核心、最重要的幹部，也就是張智倫團隊總幹事張國炎，於多個百人群組散布內含對吳崢、王義川、李正浩的不實文宣影片，內容包含指涉當事人「有前科」、「滿嘴噴屎」、「有美國籍」、「選舉蟑螂」、「三賤客」、「『牠』們不是中和人」等。他批評，通篇造謠，言語低劣粗鄙，觸犯加重誹謗、公然侮辱及意圖使人不當選罪證明確，三人將提出告訴，面對這種惡質的選舉文化，絕對不姑息。
吳崢表示，這樣的抹黑產業鍊，是有計畫性的行動，企圖影響選舉結果，其中還包含了在全中和署名支持張智倫的里長聯誼會會長謝森儒，日前也在公開座談會中，公然聲稱「民進黨提名性騷擾前科的人參選中和」，並製成影片散佈。
吳崢提到，幾支影片內容明顯與事實不符，充滿惡意，張智倫家族在中和的抹黑造謠產業鍊，中和人已經受夠了，並公開點名張智倫、張國炎、謝森儒，若對其言論拿不出證據，就是抹黑造謠、觸犯刑法與公職人員選罷法，希望檢調能查明幕後黑手，還給中和乾淨選風。
王義川表示，過去和吳崢針對張智倫家族的爭議皆有所本，也有資料來源，竟然被說成「滿嘴噴屎」，已經超越可受公評的範圍，這幾支影片是選舉黑函，也就是不知道誰做的影片，但十分明確的是張智倫總幹事已經到處散佈該影片，因此預計下周會正式提告。
李正皓表示，這幾則影片沒有署名屬於選舉黑函，難以查證製作來源，但張智倫總幹事張國炎在各大群組散佈該觸法文宣，張智倫團隊無法回應吳崢對其的諸多質疑，反而針對吳崢、王義川、李正皓三人散佈不實謠言、惡意抹黑的奧步盡出，呼籲檢調啟動對張智倫團隊的調查。
律師彭之麟提到，這幾則影片貶低候選人名譽的部分，已經觸犯刑法公然侮辱；以文字、圖像散佈不實言論，則屬於加重誹謗；至於吳崢及王義川身份為候選人，在選舉期間也涉及觸犯公職人員選罷法意圖使人不當選而散佈謠言，屬於非告訴乃論，檢調應主動偵辦。
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