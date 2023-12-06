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質疑張智倫團隊發黑函指「滿嘴噴屎」　吳崢、王義川、李正皓喊告

▲吳崢指控對手張智倫團隊散佈黑函、罪證明確。（圖／吳崢臉書）
▲吳崢指控對手張智倫團隊散佈黑函、罪證明確。（圖／吳崢臉書）

記者陳佩君／台北報導

新北市中和區立委參選人吳崢等人今（6）日指控對手張智倫團隊散佈黑函、罪證明確。吳崢指出，黑函內容包含不實指控，涉及公然侮辱、加重誹謗及違反公職人員選罷法意圖使候選人不當選而散佈謠言等罪，至於背後有沒有受人指使、有沒有如林北好油案般有中央廚房，檢調應查明；同時，吳並預告，將在12日提出告訴。

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吳崢在民進黨不分區立委候選人王義川、時事評論員李正皓及理垣法律事務所主持律師彭之麟陪同下召開記者會，指控張智倫團隊散佈黑函、罪證明確。

吳崢表示，張智倫團隊最核心、最重要的幹部，也就是張智倫團隊總幹事張國炎，於多個百人群組散布內含對吳崢、王義川、李正浩的不實文宣影片，內容包含指涉當事人「有前科」、「滿嘴噴屎」、「有美國籍」、「選舉蟑螂」、「三賤客」、「『牠』們不是中和人」等。他批評，通篇造謠，言語低劣粗鄙，觸犯加重誹謗、公然侮辱及意圖使人不當選罪證明確，三人將提出告訴，面對這種惡質的選舉文化，絕對不姑息。
 
吳崢表示，這樣的抹黑產業鍊，是有計畫性的行動，企圖影響選舉結果，其中還包含了在全中和署名支持張智倫的里長聯誼會會長謝森儒，日前也在公開座談會中，公然聲稱「民進黨提名性騷擾前科的人參選中和」，並製成影片散佈。

吳崢提到，幾支影片內容明顯與事實不符，充滿惡意，張智倫家族在中和的抹黑造謠產業鍊，中和人已經受夠了，並公開點名張智倫、張國炎、謝森儒，若對其言論拿不出證據，就是抹黑造謠、觸犯刑法與公職人員選罷法，希望檢調能查明幕後黑手，還給中和乾淨選風。

王義川表示，過去和吳崢針對張智倫家族的爭議皆有所本，也有資料來源，竟然被說成「滿嘴噴屎」，已經超越可受公評的範圍，這幾支影片是選舉黑函，也就是不知道誰做的影片，但十分明確的是張智倫總幹事已經到處散佈該影片，因此預計下周會正式提告。

李正皓表示，這幾則影片沒有署名屬於選舉黑函，難以查證製作來源，但張智倫總幹事張國炎在各大群組散佈該觸法文宣，張智倫團隊無法回應吳崢對其的諸多質疑，反而針對吳崢、王義川、李正皓三人散佈不實謠言、惡意抹黑的奧步盡出，呼籲檢調啟動對張智倫團隊的調查。

律師彭之麟提到，這幾則影片貶低候選人名譽的部分，已經觸犯刑法公然侮辱；以文字、圖像散佈不實言論，則屬於加重誹謗；至於吳崢及王義川身份為候選人，在選舉期間也涉及觸犯公職人員選罷法意圖使人不當選而散佈謠言，屬於非告訴乃論，檢調應主動偵辦。

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