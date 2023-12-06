全家畬室霜淇淋強敵！7-11推「18度C巧克力霜淇淋」 販售門市曝
入冬降溫也代表濃郁巧克力季開跑！先是全家第三度與精品巧克力畬室聯名推「濃黑巧克力霜淇淋」，接著7-11也將與南投名店「Feeling18-18度C巧克力工房」聯名推巧克力霜淇淋，預計12月13日起正式開賣，想要第一時間嚐鮮的民眾，也別忘出發前一鍵查詢全台有販售霜淇淋的門市，以免撲空。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家畬室聯名霜淇淋遇上強敵了，7-11即將在12月13日起聯名「Feeling18巧克力工坊」嚴選法芙娜可可打造濃郁巧克力霜淇淋，該品牌為南投知名品牌，以Feeling18為名是因為攝氏18度的溫度，無論是生產、保存、品嚐，都是最能呈現巧克力風味及品質的溫度。
想要嚐鮮的民眾可先在「官方電子地圖」查詢有販售霜淇淋的門市，避免白跑一趟，也可以搶在巧克力新口味上市前，最後機會品嚐上一檔的「統一布丁口味霜淇淋」。
此外，全家與畬室聯名霜淇淋已於12月5日正式開賣，「濃黑巧克力霜淇淋」，以可可含量70%的比利時頂級苦甜黑巧克力製成，搭配限量黑色霜淇淋餅皮與聯名霜淇淋紙杯，高雅黑色系超搭秋冬氛圍，售價49元，即起至7日APP優惠5支188元。