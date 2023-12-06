MLB／紅襪視山本由伸為「重中之重」！美媒：吉田正尚出動遊說
MLB冬季會議在3日正式展開，根據《NBC Boston Sports》透露，紅襪將可能輸掉大谷翔平爭奪戰，球團已經將注意力轉向另一位日籍強投山本由伸，大聯盟記者Jon Paul Morosi更直言，「山本由伸將是今年紅襪冬季會議上的首要任務，對於拿下他展現強烈的企圖心。」且紅襪更是展現出人和優勢，近期已經請吉田正尚與山本由伸聯絡。
記者張志宇/綜合報導
根據《NBC Boston Sports》表示，「新上任的總管Craig Breslow強調，投手補強將是今年冬天的首要任務，且紅襪展現人和優勢，近期已經請吉田正尚與山本由伸聯絡，他們在日職時期當了6年隊友，這對紅襪來說是好消息。」
隨著豪門球隊爭奪越演越烈，《The Athletic》記者Jim Bowden透露，「隨著大谷翔平爭奪戰即將落幕，山本由伸將成為市場上最受歡迎的選手，屆時若是獲得一份接近9年3億美元的合約，我並不會感到意外。」《MLB TRADE RUMORS》則是預測山本由伸將拿下至少2億美元（約62億台幣）的合約
山本由伸可說是近年日職最好的投手，山本由伸更在日職繳出「宰制性成績」，連續3年奪下3冠王，同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞，此外山本在日職生涯投出2場無安打比賽，並於今年日本一投出自己生涯最好的比賽之一，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線。
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