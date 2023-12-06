買氣火熱！月月配債券ETF開賣即完售 00937B掛牌首日寫5大驚奇
近期美國公債殖利率走降，債券ETF買氣火熱！首檔ESG月月配債券ETF「00937B群益ESG投等債20+ETF」於昨（5）日掛牌交易，當天開盤不久便爆出超過10萬張天量，掛牌交易僅一小時就達可募集額度上限，開賣即完售，為債券ETF史上頭一遭，00937B當日成交量為236,195張，收盤價為15.65元，單日勁揚3.57%。該檔不僅刷新債券ETF掛牌首日成交量新高紀錄，更是債券ETF史上單日成交量最高，並空降當日所有股、債ETF成交王與漲幅冠軍，在掛牌首日一舉寫下五大驚奇紀錄。
記者許家禎／台北報導
00937B是台灣第一檔月配息且有收益平準金制度的ESG債券ETF，產品特色一次滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。此檔ETF的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數，鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，且單一產業投資比例上限為10%，以降低產業集中風險，兼顧波動管理。
00937B群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，美歐央行皆暫停升息，且近期公布的通膨數據顯示物價降溫趨勢不變，公債殖利率因利率風險趨緩而走降，投資等級債在殖利率具投資吸引力，以及資產品質佳的雙重優勢之下，持續吸引資金配置，其中長天期BBB投資級債因收益水準又高於其他評級的投資級債，且天期越長在望迎來利率拐點下，受惠程度又更高，潛在資本利得空間可期，而重視ESG經營的企業在全球永續發展共識下，也更容易吸引資金目光。
※【NOWnews 今日新聞
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