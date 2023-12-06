深田恭子爆偷吃導演！「衣服忘了帶走」 百億地產大亨氣到分手
日本41歲女星深田恭子與身家百億日幣的地產大亨杉本宏之，交往5年起伏不斷，曾數度傳出分手，今年5月又被報導感情穩定，即將步上紅毯，沒想到更勁爆的是，日媒爆料她近日趁男友出差不在家時，偷帶導演返家過夜，第三者還把T恤忘在家裡沒帶走，如此誇張出軌行徑，讓男友氣到想分手。
記者江芷稜／綜合報導
自從北川景子、石原里美、新垣結衣陸續結婚後，單身的綾瀨遙、深田恭子、長澤雅美，被日本網友認定是「三大黃金剩女」，深受男粉絲擁戴，其中唯一有固定男友的深田恭子，與杉本宏之的戀情卻非常不穩定，她2021年深受「適應障礙症」困擾，宣布全面停工，男友細心照顧挺過難關，沒想到隔年就被報導大吵鬧分手，且杉本宏之有過兩段失敗婚姻，娛樂記者透露，他親口說不想結婚。
深田恭子過往緋聞不斷，因桃花多還被網友戲稱是「肉食女」，據《體育日本報》報導，她近日趁著杉本到紐約出差時，將合作兩齣連續劇的導演帶回家裡，還「不小心」留下衣服，男方之前IG曾發文親暱喊她「小恭」，曬出自己拍戲時坐在深田恭子的椅子上，可見兩人交情匪淺，在該新聞曝光後，當事人已經把IG帳號關閉。
《女性SEVEN》則引述深田恭子的友人說法，透露她原本已在籌備婚事，但是杉本11月時發現恭子與其他男性關係親密，婚事因而喊卡，最後決定分手。杉本的友人則說，他因此受到很大打擊，分手後陷入沮喪。日本網友則透過新聞關鍵字眼對比，肉搜出深田恭子出軌的對象是47歲導演福田亮介，雙方曾合作過《請和沒用的我談戀愛》。
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