亞錦賽／超越勝負的感動！巴勒斯坦鞠躬感謝球迷 還幫郭李披禮物
首次來台打亞錦賽的巴勒斯坦，今（5日）對戰地主中華隊遭到震撼教育，最終0：19在在6局被提前結束比賽，不過巴勒斯坦很珍惜來台灣比賽的機會，賽後向場邊的台灣球迷揮手鞠躬，還幫中華隊教頭郭李建夫披上禮物，被台灣球迷讚爆。
記者路皓惟/綜合報導
雖然這是一場實力懸殊的比賽，中華隊很早就拉開比分，比賽結果也毫無懸念，但4局下Charles Haddad從中華隊中繼投手伍祐城手中擊出三壘安打，擊出全隊的第一支安打，全場球迷掌聲如雷，歡呼聲響徹雲霄。
5局上「巴勒斯坦大谷翔平」Yunis Haleem鎮守游擊防區時，更上演五星級美技接殺，也獲得滿場球迷的掌聲和歡呼聲。
即便最終狂輸19分，但巴勒斯坦在賽後特別走到一壘側，向場邊台灣球迷揮手鞠躬，感謝球迷在比賽中的加油，現場球迷也報以熱烈掌聲。此外，還特別幫教頭郭李準備禮物，幫他披上頭巾。
巴勒斯坦展現運動家精神與風度，也被台灣球迷大讚，「巴勒斯坦太有風度加油」、「希望他們來台灣能夠開心」、「這就是運動精神最美的風景」、「以球會友！就是這樣的精神」、「超越勝負的感動」。
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