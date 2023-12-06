最低工資法明黨團協商　民眾黨團呼籲明訂薪資調整參採指標

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邱臣遠表示，目前基本工資調整，連4年算法皆不相同，光CPI年增率與經濟成長率就有數種計算方式，未來加入多項民生物資經濟指標後，勢必將越來越複雜，該參採哪些指標，是否具強制性，參採比例如何，都有待相關單位與學者專家研議，呼籲調整必須經歷一段「觀察期」，並依實際影響調整參採認定，以達到社會期待。
立委賴香伶表示，被遺忘7年的《最低工資法》，選前才終於被想起，面對日益增長的民意壓力，民進黨團終於提出在7日舉行朝野協商，呼籲各政黨攜手合作，確保《最低工資法》在本會期結束前完成三讀程序，給予勞工應有的薪資保障。
賴香伶表示，民眾黨團提出的《最低工資法》草案與院版相比，將審議會學者的人數由政院版本的4人增加到7人，更加強調學術與專業觀點的重要性，也主張應開放勞工代表的來源，並由學者組成研究小組，反映更多元客觀的聲音，排除政府與利益團體干預。
賴香伶直言，薪資調整幅度不得低於消費者物價指數年增率，也不得低於前一年水準，再加上租金和就業扶養比等參考因素，使工資調幅更貼近日常生活，同時也要制定明確的薪資調整公式，建立公平、合理的最低工資制度。此外，對於不合規企業應有明確制裁與限制，禁止違反基本工資規定的企業參加政府標案，使政府更能有效監控企業的遵守情況。
民眾黨團認為，「低薪過勞」已成為台灣勞工的代名詞，《最低工資法》立法不能再拖了，呼籲朝野攜手合作，讓該法規範更臻周全，並在本會期結束前完成三讀，透過明確的薪資調整公式，幫助勞工維持基本生活所需。