▲天氣轉冷易誘發心血管疾病！　起床、出門、進門時注意「這些」護心撇步

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天氣濕冷「這些」心血管高風險群 謹記5保健要訣國健署表示，氣溫驟降、濕冷，會使血管內的平滑肌收縮，容易導致血壓升高，可能會增加心臟病、急性中風等疾病發作的機會，尤其三高患者、心血管疾病患者、高齡長者等族群，應謹記低溫保健要訣：
- 規律運動
- 均衡飲食
- 定期量測血壓
- 定期回診，做好三高的管理與控制
- 避免使用菸酒的習慣
注意3護心關鍵時機 國健署授對抗溫差小撇步此外，護心保暖有3大關鍵時機要特別注意，分別是起床時、出門時、進門時，身體最有可能會在這3個時間點受到溫差影響。國健署針對這3個時機點提供以下護心保暖小撇步：
- 起床時：
- 出門時：
- 進門時：
洗完澡後，也要注意保暖，不可馬上進入環境較低溫的空間，以免造成血管急速收縮，容易促發心血管疾病急性發作，並建議維持室內空氣的流通，避免緊閉門窗。
國健署署長吳昭軍也提醒，民眾應注意頭頸、四肢的保暖，並留意家中長輩有無穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等，早出晚歸的民眾則可以多層次（洋蔥式）穿著，隨著溫度變化穿脫衣物，避免溫差造成心血管健康問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60142
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