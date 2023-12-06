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亞錦賽／超越大谷翔平的表現！巴勒斯坦大谷「三刀流」秀五星美技

▲巴勒斯坦「三刀流」Yunis Haleem秀五星守備美技，主播讚：「超越大谷翔平的表現」。（圖／棒協提供）
▲巴勒斯坦「三刀流」Yunis Haleem秀五星守備美技，主播讚：「超越大谷翔平的表現」。（圖／棒協提供）

記者路皓惟/綜合報導

亞錦賽中華隊5日對戰巴勒斯坦，以19：0提前結束比賽，以2連勝取得A組第一晉級超級循環賽。不過巴勒斯坦也有「大谷翔平」，Yunis Haleem展現「三刀流」投、打、守全能身手，更在鎮守游擊防區時上演「跨區辦案」的五星級美技守備。

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由於巴勒斯坦板凳深度不足，因此與中華隊之戰，直接取消指定打擊（DH），而是讓先發投手Yunis Haleem擔任投打「二刀流」，簡直就是巴勒斯坦版的大谷翔平。

Yunis Haleem主投2局敲5安打失掉5分（4分責失），被廖健富轟了一發兩分砲，結束投球任務後，先是鎮守外野，5局上再從外野鎮守游擊大關，展現三刀流身手。

值得一提的是，Yunis Haleem鎮守游擊區時上演五星級美技，5局上邱智呈擊出左外野飛球，Yunis Haleem拔腿狂奔，一路跑到左外野的管轄範圍，最後在界外區以背對方式將球接進手套，這也是中華隊全場唯一得分掛蛋的局數。

Haleem美技守備贏得了隊友和觀眾的熱烈歡呼，連主播也忍不住讚嘆，「超越大谷翔平的表現」。目前巴勒斯坦隊在小組賽中1勝1負，今（6日）對戰韓國隊，爭取晉級超級循環賽。

▲巴勒斯坦版大谷翔平！派出投打二刀流Yunis Haleem對決中華隊。（圖／棒協提供）
▲巴勒斯坦版大谷翔平！派出投打二刀流Yunis Haleem對決中華隊。（圖／棒協提供）
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