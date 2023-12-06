亞錦賽／泰國球員來頭不小！參演過星際特攻隊 好萊塢演員兼製片
亞錦賽泰國隊陣中球員來頭不小，雖然泰國不算是棒球強國，但也很多球員喜歡棒球，泰美混血的外野手Joseph Matthew Daru本業是好萊塢演員兼製片，今年杭州亞運時還曾從「最強銀行員」吳昇峰手中敲安，期待跟中華隊交手，而他還出演《星際特攻隊》是著名演員。
記者吳政紘/台北報導
31歲的Joseph Matthew Daru，父親是美國人、母親是泰國人，5歲時開始打棒球，與哥哥從T座、社區棒球開始打起，高中、大學也持續在打球。
Joseph Matthew Daru表示，演員是很花時間的工作，因此只能利用閒暇時間進行棒球訓練，但他笑說，歸功於今年好萊塢演員發動罷工，讓他有更多時間可以打棒球、參與國家隊訓練，「所以我今年有打了杭州亞運，還有這次亞錦賽。」
達魯還記得自己在杭州亞運時從吳昇峰手中敲安，他認為，能夠對上台灣、日本、韓國這樣的棒球強權真的是很棒，也希望這次能夠再與中華隊交手，但可惜的是，泰國隊已無緣晉級亞錦賽超級循環賽。
隨著年齡漸長，這次亞錦賽很可能就是達魯最後一次國際賽，但他希望可以留下美好的回憶。
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