柯P稱COP28結論「2050核能增3倍」　洪申翰轟：打著科學名號造謠

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洪申翰表示，首先今年COP28獲得將近120個國家最大的共識是「2030再生能源要增加3倍，能源效率提升要翻倍」，在幾個月前，副總統賴清德團隊，就掌握到了會被預先提出來的大會共識，也因此花很多心力研擬了「深度節能」的完整策略。
至於，「2050核能要增加三3倍」，是部分20幾個國家的倡議。這份倡議最核心的目的，是希望國際金融財務界對於核電的融資要更開放，但這絕不是大會的「結論」，「柯文哲，你這就是標準的造謠。」
洪申翰說，如果到大會的現場走一遭，就會知道，絕大多數的場館跟論壇，都是在討論再生能源的技術創新與擴大應用，還有綠色金融、節能、健康、公正轉型，或是調適、自然解方等主題。
洪申翰說，現場也有人談新核電技術，很少數的場館還是有，當然還是有國家對未來核電的發展抱以期待。但在大會旁邊，通常還會有國際環境組織，抗議部份國家把核電當作氣候解方。
洪申翰表示，如果柯文哲或侯友宜想要談談聯合國氣候大會，很好，那就談談提升再生能源的具體做法，那就談談對於節能跟能源效率翻倍的策略吧。但是並沒有，反觀對真正最該受到重視的大會共識，絲毫沒有建設性的看法，只想要造謠扭曲、消費嚴肅議題來滿足自己的政治攻擊，「打著科學名號扭曲造謠，是最可恥的。」
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