NBA／「字母哥」、Lillard合砍63分！公鹿146:122尼克挺進4強
NBA季中錦標賽八強今（6日）進入第2天賽程，首場比賽由密爾瓦基公鹿在主場迎戰紐約尼克，公鹿靠著「字母哥」Giannis Antetokounmpo與Damian Lillard合砍63分，和團隊爆砍23顆三分球，終場就以146:122勝尼克，取得前進拉斯維加斯的4強入場券。
記者張志宇/綜合報導
此戰上半場雙方你來我往，上半場結束由公鹿以75:72領先，但來到下半場尼克火力卡彈，來到第三節公鹿打出37:24攻勢，一舉將分差拉開至兩位數，來到末節公鹿再度打出34:26攻勢，終場便以146:122戰勝尼克，其中公鹿「字母哥」Antetokounmpo全場手感火燙，全場22投15中，繳出35分、10助攻及8籃板。
公鹿此戰三分火力驚人，且命中率也保持高水準，全隊飆進23顆三分球，命中率高達60.5％，比兩分球命中率還高，此外只要公鹿在首節分數領先對手，本季至今繳出7勝0敗的戰績，公鹿也將在季中錦標賽4強對陣印第安納溜馬。
對於此戰公鹿三分火力全開，尼克主帥Tom Thibodeau表示，今天我們在外線的防守太差了，團隊並沒有有效的溝通，防守是我一直強調的事情，很顯然今天我們並沒有做好。
尼克本場表現最佳是Julius Randle，攻下賽季新高的41分，Jalen Brunson則斬獲24分，但團隊僅投進7記三分球。
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