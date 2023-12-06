BLACKPINK超狂！寫20項金氏世界紀錄 獲頒英國「最高榮譽勳章」
南韓大勢女團BLACKPINK續約一事終於定案，今（6）日YG娛樂宣布與全員續約！站在K-POP女團之巔的她們，紅到發紫，3月首度來台巡演，9萬張門票秒殺；新歌點擊率已經是幾億起跳，人氣之高，創下的輝煌紀錄是其他團體、歌手望塵莫及；4位女神出道6年多，至今已經打破20項金氏世界紀錄，甚至還榮獲英國最高榮譽勳章。
記者薛羽彤／綜合報導
BLACKPINK除了先前寫下的「擁有YouTube頻道訂閱人數最多的藝人」、「24小時內觀看最多的YouTube影片」等11項金氏世界紀錄，今年1月27日，YG娛樂宣布，BLACKPINK以第二張正規專輯《BORN PINK》再創下「首次榮登英國官方專輯排行榜第一名的K-POP女團」、「首次榮登美國告示牌專輯榜第一名的K-POP女團」金氏世界紀錄。
此外，BLACKPINK去年8月舉辦的線上演唱會《The Virtual》抱走美國MTV音樂錄影帶大獎（VMA）新設立的「最佳元宇宙表演獎」（Best Metaverse Performance），因此又創下「VMAs最佳元宇宙表演獎首位得主」的金氏世界紀錄。
成員Lisa本人也以Solo身分打破了「美國MTV VMAs上首次獲獎的K-POP獨唱歌手」、「歐洲音樂大獎（MTV EMA）上首次獲獎的K-POP獨唱歌手」、「Instagram最受關注的K-POP藝人」3項金氏世界紀錄；而Rosé也獲頒「24小時內最多人觀看的韓國個人歌手YouTube影片」、「第一位以個人和團體作品先後奪下告示牌國際榜冠軍的歌手」2項金氏世界紀錄。
此外，BLACKPINK目前是音樂平台Spotify上關注人數最多的女性群體。今年11月21日，BLACKPINK被英國國王在白金漢宮授予特別嘉賓BLACKPINK大英帝國勳章（MBE），成為第一位，也是唯一一位榮獲大英帝國最優秀勳章 (MBE) 的非英國音樂藝術家榮譽獎得主。此榮譽在韓國和紐西蘭雙國藉的Rosé身上，享有實質性的貴族級地位與特權。
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