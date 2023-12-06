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寶可夢中心27款開幕商品提前曝光！純金徽標、吸管、茶杯一次整理

▲台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI本週五12月8日於新光三越A11 3F開幕，純金徽標、吸管、茶杯共27款開幕紀念商品提前曝光一次整理。（圖／翻攝自寶可夢IG）
▲台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI本週五12月8日於新光三越A11 3F開幕，純金徽標、吸管、茶杯共27款開幕紀念商品提前曝光一次整理。（圖／翻攝自寶可夢IG）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣「台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI」，本週五12月8日於新光三越台北信義新天地A11 3F開幕，不少玩家和鐵粉都摩拳擦掌等著搶頭香。今（6）日官方再度釋出新進度，提前曝光27款開幕紀念商品，有純金徽標、吸管、茶杯等多款好物一次整理。更公佈了寶可夢地區聯盟賽 2023-24 臺灣 Vol.2將於12月9日舉辦，在會場內出示追蹤寶可夢台灣官方Instagram帳號畫面，免費獲贈「臺北的皮卡丘」貼紙1張。

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寶可夢官方IG剛剛再度釋出開幕前最新消息！除了先前曝光的16款開幕紀念商品，有台灣限定版的皮卡丘、胖丁、快龍、熊寶寶毛絨玩具，徽標胸針、杯套環保袋、杯套，皮卡丘、胖丁、快龍、熊寶寶橡膠掛繩，Shupatto環保袋、紙膠帶套組、A4文件夾、箱型便利貼、側開筆記本。

▲除了日前已曝光的徽標胸針，竟然還有一枚純金徽標。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲除了日前已曝光的徽標胸針，竟然還有一枚純金徽標。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲提前曝光！「台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI」27款開幕紀念商品一次整理。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲提前曝光！「台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI」27款開幕紀念商品一次整理。台灣限定的皮卡丘、胖丁、快龍、熊寶寶毛絨玩具預料很搶手。（圖／翻攝自寶可夢官網）
今天則新曝光皮卡丘及熊寶寶附蓋環保吸管、茶壺、附蓋濾茶杯、便當袋、墊子、餐墊餐具套組、貼紙套組、浴巾、附拉鏈毛巾等週邊，仔細看竟然還有一枚皮卡丘騎著快龍與精靈球的「純金徽標」特別被框起，算一算總共有27款開幕紀念商品大公開，實在讓人有夠興奮。

▲環保風潮興起，寶可夢也有一系列吸管、杯套、餐具組等設計。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲環保風潮興起，寶可夢也有一系列吸管、杯套、餐具組等設計。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲4款可愛橡膠掛繩很實用，還曝光茶壺和杯子等生活好物。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲4款可愛橡膠掛繩很實用，還曝光茶壺和杯子等生活好物。（圖／翻攝自寶可夢官網）
這次官方還一併公布了「寶可夢地區聯盟賽 2023-24 臺灣 Vol.2」將於12月9日舉辦，地點位於台北南港展覽館2館，更表示只要在會場內出示追蹤寶可夢台灣官方Instagram帳號畫面，就能免費獲贈「臺北的皮卡丘」貼紙1張。

▲小朋友玩家與粉絲還可鎖定文具類商品。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲小朋友玩家與粉絲還可鎖定文具類商品。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲連浴巾和環保袋都有寶可夢，很難不被圈份。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲連浴巾和環保袋都有寶可夢，很難不被圈份。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲寶可夢地區聯盟賽有機會免費獲贈「臺北的皮卡丘」貼紙。（圖／翻攝自寶可夢IG）
▲寶可夢地區聯盟賽有機會免費獲贈「臺北的皮卡丘」貼紙。（圖／翻攝自寶可夢IG）

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