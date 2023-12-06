寶可夢中心27款開幕商品提前曝光！純金徽標、吸管、茶杯一次整理
台灣「台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI」，本週五12月8日於新光三越台北信義新天地A11 3F開幕，不少玩家和鐵粉都摩拳擦掌等著搶頭香。今（6）日官方再度釋出新進度，提前曝光27款開幕紀念商品，有純金徽標、吸管、茶杯等多款好物一次整理。更公佈了寶可夢地區聯盟賽 2023-24 臺灣 Vol.2將於12月9日舉辦，在會場內出示追蹤寶可夢台灣官方Instagram帳號畫面，免費獲贈「臺北的皮卡丘」貼紙1張。
記者蕭涵云/綜合報導
寶可夢官方IG剛剛再度釋出開幕前最新消息！除了先前曝光的16款開幕紀念商品，有台灣限定版的皮卡丘、胖丁、快龍、熊寶寶毛絨玩具，徽標胸針、杯套環保袋、杯套，皮卡丘、胖丁、快龍、熊寶寶橡膠掛繩，Shupatto環保袋、紙膠帶套組、A4文件夾、箱型便利貼、側開筆記本。
今天則新曝光皮卡丘及熊寶寶附蓋環保吸管、茶壺、附蓋濾茶杯、便當袋、墊子、餐墊餐具套組、貼紙套組、浴巾、附拉鏈毛巾等週邊，仔細看竟然還有一枚皮卡丘騎著快龍與精靈球的「純金徽標」特別被框起，算一算總共有27款開幕紀念商品大公開，實在讓人有夠興奮。
這次官方還一併公布了「寶可夢地區聯盟賽 2023-24 臺灣 Vol.2」將於12月9日舉辦，地點位於台北南港展覽館2館，更表示只要在會場內出示追蹤寶可夢台灣官方Instagram帳號畫面，就能免費獲贈「臺北的皮卡丘」貼紙1張。