趙岱新讚周興哲神隊友！產後尚未開機二胎再緩緩 曝婚宴進度
前主播趙岱新和歌壇小天王周興哲去年底登記結婚，8月生下女兒。她今（6）日出席羅慧夫顱顏基金會「做好事，過好年」募款記者會，也是產後首度公開受訪，開心談起育兒經，大讚老公是「神隊友」！趙岱新坦言想生2、3胎，但二胎計畫尚未啟動，至今尚未開機，喊：「再讓我修復一下下！」並曝光婚宴進度，笑說有討論，但還沒下文，走實際派的她只求方便、在台北辦就好。
記者黃盈容／台北報導
身高168公分的趙岱新透露，產後胖到60公斤，她靠餵母奶目前瘦到54公斤。她表示自己產後沒有憂鬱，「寶寶算蠻好帶的，很幸運、感恩」，只是餵母乳方面有些崩潰，「原本對餵母奶沒有太多了解，也沒做功課，後來發現每3個小時都要擠奶」，雖她算有奶量，但還是有擠不出來的時候，她也不勉強自己，就用配方奶。
她也透露周興哲是個女兒傻瓜，每天工作完回家就算女兒已睡，還是硬要抱抱她。現已開始擔心女兒該幾歲才能交男友，還會管女兒的衣服，碎念：「妳為什麼幫她買這麼薄這麼透的衣服！」趙岱新也讚老公是神隊友，「蠻上手，出乎我意料之外。」
趙岱新因不想錯過女兒成長，工作量有稍微減少。她也透露小孩比較像爸爸，「眉毛是像我，爸爸的基因稍微強一點」。
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