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暢談舊聞曝光精神病患　新北綠議員具名檢舉要侯友宜不道歉就退選

▲針對侯友宜於記者會及臉書影片曝光精神病患資料，民進黨新北市議員李宇翔(左起)、卓冠廷、黃淑君召開記者會檢舉侯友宜要求若不道歉就退選。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.6）
▲針對侯友宜於記者會及臉書影片曝光精神病患資料，民進黨新北市議員李宇翔(左起)、卓冠廷、黃淑君召開記者會檢舉侯友宜要求若不道歉就退選。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.6）

記者吳嘉億／新北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜與副手搭檔趙少康日前在記者會上談及當年共同處理的公車挾持事件，事後並在臉書貼上當年的新聞影片，民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔、黃淑君今（6）日召開記者會，正式具名向衛生局檢舉，盼市府秉公處理，也呼籲侯友宜向社會大眾及相關家屬道歉，不道歉就應該退選。對此，新北市政府衛生局則回應接獲各項檢舉案，會依法受理進行辦理。

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卓冠廷表示，侯友宜4日在其競選辦公室召開「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，開頭就先播放了臉書這段影片，並且透過網路直播再一次的將狹持公車的思覺失調患者的姓名和長相播放出去；而侯在事後可能在知道涉嫌觸犯精神衛生法後，偷偷把影片下架，但仍已違反《精神衛生法》之規定，未經病人同意者，不得對病人錄音、錄影或攝影，並不得報導其姓名或住居所，呼籲侯友宜應誠摯向社會大眾及相關家屬道歉，不要再「硬拗」。

▲針對侯友宜於記者會及臉書影片曝光精神病患資料，卓冠廷呼籲侯友宜應誠摯向社會大眾及相關家屬道歉，不要再「硬拗」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.6）
▲針對侯友宜於記者會及臉書影片曝光精神病患資料，卓冠廷呼籲侯友宜應誠摯向社會大眾及相關家屬道歉，不要再「硬拗」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.6）
卓冠廷指出，衛生局昨日認定侯友宜臉書這段影片是「早年已報導過新聞資訊，應無違反《精神衛生法》報導其姓名的規定」，直言此聲明非常不妥，並有包庇違法之嫌，決定將相關證據搜集，正式行文向衛生局檢舉，請衛生局不要再糟蹋公務員行政中立的責任，睜開眼看清楚侯友宜違法的證據，否則新就有包庇或廢弛職務之嫌。

李宇翔則是質疑，難道新北市政府的法治觀念留在25年前嗎？痛批衛生局「睜眼說瞎話」，強調如果影片沒有問題，侯友宜臉書和Youtube頻道為何要把影片撤下？直言就是知道影片揭露患者姓名和長相已經觸法，才會做下架的決定；但侯卻仗著新北市衛生局仍是他管轄，對於請假的市長公然違法，主責的衛生局卻不敢認真執法，怒批侯友宜如果不道歉就應該退選。

黃淑君則表示，新北市政府知法卻不執法、知錯卻不認錯，從林姓員工輕生案、恩恩案到前衛生局長婚外情案，都惹來社會非議，甚至遭監察院糾正，但卻從來都不道歉，連這麼明顯的違法擺在眼前，都可以幫侯友宜開脫，真的是沒有下限；強調衛生局對外爭議嚴重重創士氣，對內也無法使員工信服，導致衛生局成為近5年來離職人數第二高的單位，已離職97人，這都是局長陳潤秋領導無方，也應該要下台負責。

新北市議員陳乃瑜也在會後補充，自己是新聞記者出身，報導的當下如果知道報導對象有精神相關疾病，就必須保護其個資，做適當的處理後才能播出，這是新聞倫理的訓練，也是必須遵守的價值；但在侯的記者會上看到患者的臉沒有馬賽克處理，聽到患者的全名三次，在在彰顯對於人權的無知，呼籲侯友宜儘速道歉，不要再犯恩恩案和板橋幼兒園案的錯誤。

▲針對侯友宜於記者會及臉書影片曝光精神病患資料，民進黨新北市議員李宇翔(左起)、卓冠廷、黃淑君召開記者會檢舉侯友宜要求若不道歉就退選。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.6）
▲針對侯友宜於記者會及臉書影片曝光精神病患資料，民進黨新北市議員李宇翔(左起)、卓冠廷、黃淑君召開記者會檢舉侯友宜要求若不道歉就退選。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.6）

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