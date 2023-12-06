暢談舊聞曝光精神病患　新北綠議員具名檢舉要侯友宜不道歉就退選

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卓冠廷指出，衛生局昨日認定侯友宜臉書這段影片是「早年已報導過新聞資訊，應無違反《精神衛生法》報導其姓名的規定」，直言此聲明非常不妥，並有包庇違法之嫌，決定將相關證據搜集，正式行文向衛生局檢舉，請衛生局不要再糟蹋公務員行政中立的責任，睜開眼看清楚侯友宜違法的證據，否則新就有包庇或廢弛職務之嫌。
李宇翔則是質疑，難道新北市政府的法治觀念留在25年前嗎？痛批衛生局「睜眼說瞎話」，強調如果影片沒有問題，侯友宜臉書和Youtube頻道為何要把影片撤下？直言就是知道影片揭露患者姓名和長相已經觸法，才會做下架的決定；但侯卻仗著新北市衛生局仍是他管轄，對於請假的市長公然違法，主責的衛生局卻不敢認真執法，怒批侯友宜如果不道歉就應該退選。
黃淑君則表示，新北市政府知法卻不執法、知錯卻不認錯，從林姓員工輕生案、恩恩案到前衛生局長婚外情案，都惹來社會非議，甚至遭監察院糾正，但卻從來都不道歉，連這麼明顯的違法擺在眼前，都可以幫侯友宜開脫，真的是沒有下限；強調衛生局對外爭議嚴重重創士氣，對內也無法使員工信服，導致衛生局成為近5年來離職人數第二高的單位，已離職97人，這都是局長陳潤秋領導無方，也應該要下台負責。
新北市議員陳乃瑜也在會後補充，自己是新聞記者出身，報導的當下如果知道報導對象有精神相關疾病，就必須保護其個資，做適當的處理後才能播出，這是新聞倫理的訓練，也是必須遵守的價值；但在侯的記者會上看到患者的臉沒有馬賽克處理，聽到患者的全名三次，在在彰顯對於人權的無知，呼籲侯友宜儘速道歉，不要再犯恩恩案和板橋幼兒園案的錯誤。
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