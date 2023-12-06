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外送年度排行出爐！最愛這物勝鹹酥雞　Uber Eats 12月優惠碼快收

▲Uber Eats 日前公布品牌最新代言人，由新北國王球星林書豪和資深主播沈春華擔任，同時今（6）日揭曉年度熱搜前五名，飲料排名第一名，「火鍋」熱搜大勝宵夜聖品炸物的「鹹酥雞」。（圖／記者張志浩攝）
▲Uber Eats 日前公布品牌最新代言人，由新北國王球星林書豪和資深主播沈春華擔任，同時今（6）日揭曉年度熱搜前五名，飲料排名第一名，「火鍋」熱搜大勝宵夜聖品炸物的「鹹酥雞」。（圖／記者張志浩攝）

記者周淑萍/綜合報導

台灣人愛吃鍋，天氣熱時開冷氣吃，天冷更要吃鍋暖身，如果好友聚會就是圍爐開鍋的時刻。根據Uber Eats 透過平台大數據發現，今年1~10月中，「火鍋」僅輸給「飲料」，擊敗粥、滷味與鹹酥雞，成為年度熱搜商品類別第二名。迎接12月，即日起至 12 月 14 日推出生鮮雜貨「取暖祭」活動，打造「吃鍋必備」專區供消費者快速選購，有買1送1、超過2000件商品最低 6 折起。

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Uber Eats 透過平台大數據發現，「火鍋」是今年熱搜商品類別第二名，僅輸給飲料，而排在火鍋後面的為粥、滷味與鹹酥雞，顯見全台灣各地消費者對於「火鍋」情有獨鍾。進一步分析，去年 12 月最熱門的火鍋食材排行榜，前三名分別為黑豬梅花火鍋片、高麗菜以及美國牛梅花火鍋片，其次為雞蛋與其他肉類切片，顯示台灣人吃鍋無肉不歡。

▲Uber Eats。（圖／官方提供）
▲Uber Eats 透過平台大數據發現，「火鍋」是今年熱搜商品類別第二名，僅輸給飲料，而排在火鍋後面的為粥、滷味與鹹酥雞，顯見全台灣各地消費者對於「火鍋」情有獨鍾。。（圖／官方提供）
而在抗寒商品中，去年 12 月間，最熱門前三名為日本小林製藥小白兔暖暖包、雅方紅燒羊肉爐以及桂格大燕麥片即沖即食配方，其次則是各品牌推出之酸菜白肉鍋、牛奶鍋、薑母鴨等鍋物，顯示消費者最喜愛以吃熱騰騰的鍋物來抗寒。Uber Eats 於 即日起至 12 月 14 日推出生鮮雜貨「取暖祭」活動，除買1送1、超過2200件商品最低 6 折起，還在 Uber Eats App 上打造「吃鍋必備」專區供消費者快速選購。

家樂福提供日本盛田香辣牛肉風味、辣柚子雞肉風味、馬鈴薯昆布風味等火鍋高湯買二送一；大潤發祭出石二鍋精選綜合火鍋料與石二鍋烏龍湯麵-爆香石頭鍋湯底 3入 6 折優惠；Uber Eats 優市有蔬菜盒、冷凍日本 A5 和牛旨味肉片等買1送1，還提供海底撈最受消費者喜愛的麻辣乾拌麵、血旺寬粉、麻辣魚皮等可以在站上買到。

▲Uber Eats。（圖／官方提供）
▲Uber Eats 於 即日起至 12 月 14 日推出生鮮雜貨「取暖祭」，提供買1送1、2200件商品最低 6 折起。（圖／官方提供）
 🟡優惠碼

 📍12 月 13 日至 12 月 19 日，於家樂福、家樂福超市指定活動商家，單筆訂單金額滿 899 元，輸入【家福過聖誕】優惠序號享 9 折優惠（單筆最高折抵 150 元）。

📍即日起至 12 月 15 日，於 Uber Eats 優市，單筆訂單金額滿 699 元，輸入【優想吃鍋】優惠序號享 9 折優惠（單筆最高折抵 100 元）。

📍為慶祝商家合作夥伴 Don Don Donki 台中老虎城店上線，即日起至 2 月 29 日，Uber Eats 生鮮雜貨首購用戶且單筆訂單金額滿 100 元，輸入【台中DON然買】優惠序號，享 Uber Eats Don Don Donki 商家首購 5 折優惠（最高折抵 150 元）。

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