李亦伸專欄／印第安納溜馬隊魔法師！Tyrese Haliburton神乎其技

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生涯第四個賽季，2020年第一輪第12順位被國王挑中，只在國王打了一個多賽季，2022年2月8日，國王為了交易拿下溜馬七呎中鋒Domantas Sabonis提升禁區，被迫割愛Tyrese Haliburton，當時還引起很多議論和不滿情緒。
國王會做出這樣的決定，一是Domantas Sabonis值得投資，Sabonis是能影響比賽勝負，改變比賽的大個子，國王需要這樣攻防兼備長人。二是國王已經有一名未來控球De'Aaron Fox，留著更年輕控球Tyrese Haliburton，只會形成排擠和浪費。
事實證明，國王沒有犯錯。
上季國王就打進西區第三，16年來首度重返季後賽球隊，儘管季後賽第一輪被勇士淘汰，但國王這筆交易提升全隊戰力，De'Aaron Fox得到完美發揮空間，成為聯盟一號人物，Domantas Sabonis也證明他是一名 20分+10籃板長人，擁有相當攻防統治力，可以幫助國王成為更出色球隊。
2022年2月需要做出改變的溜馬也大賺，一年多時間，Tyrese Haliburton用實力證明他是聯盟最頂尖控球之一，這個年僅23歲年輕魔法師甚至可以排進聯盟一線球星行列，他的能力、作用、對比賽和球隊影響，甚至更勝De'Aaron Fox。
2022年2月8日這筆交易，國王得利，球隊體質和競爭力、未來性都得到保障。溜馬大賺，溜馬有機會翻身成為一支季後賽球隊，Tyrese Haliburton很快就要成為聯盟數一數二精英控球，帶領溜馬超越顛峰。
我喜歡用對比方式去呈現和說明球員能力和非凡天賦。
跟小牛後衛Luka Doncic對比，Luka或許控球組織節奏更流暢，但Haliburton卻更有感染力和創造力。
Luka Doncic控球打法比較傳統，長時間持球、單打、面框擋拆、背框策應，節奏偏慢，有時候會讓人看得很煩。
Tyrese Haliburton控球打法比較創新，他比較不會霸佔球權，長時間控球、運球，他就是現代NBA快攻、快投、快傳、三分球大趨勢下的魔法師，樂於分享球權，喜歡快速反擊，控球風格有異於傳統控球，在速度、分享、反擊潮流下，發揮自己天賦和攻防影響力。
如果你看煩了LeBron James慢調控球和輾壓式進攻，不再欣賞Luka Doncic霸佔球權，經常後撤步三分球試手氣打法，也對Trae Young機關槍打鳥式三分出手和冷箭感到厭煩，Tyrese Haliburton控球、傳球、組織、進攻打法節奏，肯定會吸引你的眼睛。
「印第安納魔法師」Tyrese Haliburton正在東區展現非凡，顛覆傳統，他是NBA新世代控球後衛典型，絕佳創造力和出色外線，每場至少投進4個三分球，三分命中率接近4成5，連續兩年場均助攻超過10次，今年球季場均27分、12助攻，他有別於Stephen Curry打法和Luka Doncic控球風格，讓人耳目一新。
Tyrese Haliburton神乎其技+高效低失誤率，正在成為NBA控球後衛看板。
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