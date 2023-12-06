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12月有8檔台股ETF除息　這2檔年化配息率逾10%表現可期

▲統計12月份將除息的台股ETF，共計有8檔將除息，以年化配息率來看，00918大華優利高填息30、00919群益台灣精選高息有逾10%的高配息率，表現最值得期待。（示意圖／擷取自Pixabay）
▲統計12月份將除息的台股ETF，共計有8檔將除息，以年化配息率來看，00918大華優利高填息30、00919群益台灣精選高息有逾10%的高配息率，表現最值得期待。（示意圖／擷取自Pixabay）

記者許家禎／台北報導

統計12月份將除息的台股ETF，共計有8檔將除息，仍以季配型產品佔多數，共計有6檔，並有1檔雙月配與1檔月月配，在產品類型上也同樣多元，可劃分為高息型、產業型與市值型，其中以高息型6檔居多，以年化配息率來看，00918大華優利高填息30、00919群益台灣精選高息有逾10%的高配息率，表現最值得期待。

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在12月除息的台股ETF包括00918大華優利高填息30、00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息30、00896中信綠能及電動車、00929復華台灣科技優息、00713元大台灣高息低波、00907永豐優息存股、00921兆豐龍頭等權重。以年化配息率來看，00918大華優利高填息30、00919群益台灣精選高息有逾10%的高配息率，其中00919年化報酬率連續三季衝破10%，也刷新台股ETF配息紀錄。

據了解， 00919重視EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，目前00919群益台灣精選高息ETF的可分配投資收益為2.23元，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求。

00919本次除息日為12月18日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2024年1月12日，若想參加當次配息的投資人可多加留意相關時程。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股現階段操作上建議選股不選市，產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵，選股方向以2024年獲利動能強勁且目前評價水準偏低者為主。

展望2024年台股行情，建議可關注三大趨勢，首先是生成式AI所帶動的企業伺服器規格升級，其次為在全球淨零碳排的政策帶領下，新能源相關的電動車、充電樁、電網升級及儲能等產業再升級。第三為升息循環告一段落下，資金成本不再推高，企業資本支出及民生消費可望回到成長軌道，後市潛力可期，建議可分批佈局累積部位，掌握上漲行情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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