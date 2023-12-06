唐禹哲高調求婚豪門千金！元配閨密發聲 允諾登記結婚成騙局
39歲偶像劇男神唐禹哲，上個月在節目《披荊斬棘》高調向女友蘇小軒求婚成功，還曬出婚戒接受眾人祝福，甜蜜放閃宣示主權稱「我的女孩」，事後才承認與前女友早就有一個11歲私生子，結果網路出現爆料，元配閨密忍不住出面抱不平，認為他在感情方面不誠懇，當初允諾女友婚宴完會登記結婚，結果都沒做到。
記者江芷稜／綜合報導
疑似他前女友的閨密在臉書發文，「最近有個藝人當眾求婚了，但其實對方是有元配跟11歲大的孩子。我朋友（指唐禹哲前女友）很內向，也不太會說話！一個很安靜的人，礙於不想讓孩子曝光，能做的很有限」，暗指唐禹哲感情不忠實，答應前女友辦過婚宴就會登記，最後未能實踐承諾，讓女方飽受委屈。
根據《鏡週刊》報導，雖然唐禹哲對外宣稱，與前女友是和平分開，該名網友卻在文章內提到，「妳告訴我『我就像是斷掉翅膀的小鳥，感覺再也飛不起來了』，打從一開始他就沒有忠誠，妳除了緊張與他之間的關係，更在他與她人曖昧中逐漸失衡」，暗指唐禹哲有了孩子後，還不斷地出軌，讓她非常痛苦。不過，《鏡週刊》詢問唐禹哲說法，至今未獲得回應。
唐禹哲曾透露孩子的媽是個圈外人，女星茵芙11年前曾與唐禹哲傳曖昧，被拍到一起聚餐、去教會，時間剛好跟男方孩子一樣歲數，被懷疑涉及此事件，她面對《鏡週刊》訪問，否認跟唐禹哲最近的新聞有關，自己並不是孩子的媽媽。
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