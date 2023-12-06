馬文君被爆違法蓋城堡　民進黨批：特權占地是國民黨的DNA

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張志豪質疑，馬家30年長期廉租國有地，照目前申報地價每平方公尺659元，如依國產署申租國有地計算公式，馬文君享700坪森林莊園，每月繳給國產署的租金僅約6400餘元，囂張行徑儼然是南投暴「君」，「請問馬文君，國有農地續約時是否有現勘？或是以立委職權施壓只以書面審查，以掩蓋不法？」
蔡銘軒表示，從空照圖顯示，馬家莊園所在的國有農地在民國79年仍是農地，隔年開始整地，81年從草坪搖身一變，成為擁有寬闊草坪的典雅豪宅，與四周農地形成強烈對比，甚至這塊農業用地，每一階段就不停的擴增，有莊園、停車場、圍牆、警衛室，這些都不是農業所用，身為立委的馬文君根本知法犯法，利用民意代表職權來擴增自己家族利益。他說，雖然國有地有82721條款，可以依程序續租，但續租都要簽結相關文件，要證實作為實際農業所用，只是既有建築是不容改建。
沈夙崢指出，從2022年底的財產申報資料，馬文君與丈夫名下共有56筆土地、5筆建物，堪稱立院「地王」，夫婦存款總額超過千萬元，此外還有股票、保險等，但從馬文君的財產申報中，除了108年申報埔里忠信段卻改為忠孝段，意圖躲避查核，甚至該土地從公開資料顯示有一筆抵押貸款，也沒有出現在財產申報中，涉及申報不實，是否馬文君又在隱藏著什麼秘密，呼籲馬文君出來說清楚、講明白。
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