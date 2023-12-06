我要進國會！黃捷裝扮麻辣鮮師 合體萬老師夜市人氣高
高雄市第六選區民進黨立委參選人黃捷昨（5）日晚間特別打扮成經典台劇《麻辣鮮師》的觀三甲學生，與「萬老師」郭昱晴合體現身六合夜市，吸引許多民眾圍觀。萬老師稱讚，黃捷是她輔選以來首位這麼精心還原劇中角色的參選人，是「最認真的學生」，民眾爭相與兩位高人氣候選人簽名合照，也有人拿棒球、衣服、帽子來簽名，擠爆六合夜市。
記者鄭婷襄／高雄報導
黃捷說，《麻辣鮮師》是七、八年級生共同的青春校園劇回憶，她自己就是八年級，且這個族群正好是此次大選最關鍵、最需要催票的對象，黃捷希望除了喚起觀眾的回憶，也要讓大家看到萬老師投身政治、挺台灣的熱忱，期盼能帶動民進黨的總統、區域立委及政黨票的投票率，呼籲年輕人站出來投票。
黃捷笑說，將與萬老師合體的預告發出後，網友特別敲碗「少了黃主任」，因此她馬上找競選總幹事、議員簡煥宗來客串，想不到出乎預料的還原度超高，連萬老師都驚呼不已，兩位參選人也現場開口合唱一段經典主題曲「像這樣的愛情讓我苦惱，總一個人又哭又笑」，兩人也仿照劇中場景，在立法院佈景前，拿大聲公高喊「我要進國會」，用還原度超高的方式，重現經典場景，也宣示進國會的決心。