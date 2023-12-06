藍白和示範區！洪孟楷、游淑慧幫民眾黨的她掃街 喊2024當同事
雖然總統「藍白合」破局，不過，藍白仍在台中市立委第一選區、新北市第二選區等選區開始「藍白和」，今（6）日國民黨立委參選人洪孟楷、游淑慧更與新北第二選區民眾黨立委參選人李有宜，共同在蘆洲水流市場掃街。洪孟楷提到，認同總統、政黨票各自努力，但區域立委必須合作爭取中間選民支持，才能改革目前執政黨黨意大於民意的國會亂象。
記者林怡昕／台北報導
選戰倒數38天，今早洪孟楷、游淑慧陪同李有宜到蘆洲水流市場拜票，洪孟楷指出，他們三位都屬於年輕熱忱有論述的立委候選人，今天共同合體，就是爭取中間選民支持者集中選票，達成執政政黨輪替、國會過半兩大重大任務。
洪孟楷再指，蔡壁如、李有宜兩位民眾黨候選人，是唯二藍白和示範區，國民黨沒有推派候選人，就由理念相同情義相挺，認同總統、政黨票各自努力，但區域立委必須合作爭取中間選民支持，才能改革目前執政黨黨意大於民意的國會亂象。
洪孟楷提到，上週國民黨不分區立委參選人韓國瑜到他競選總部成立大會，並且形容他是「八寶飯」，就是全方位的立委，敢監督、拚建設，今天自己也特別帶兩箱黑八寶粥送游淑慧、李有宜，期待她們都能「補元氣、顧體力」一起當個全方位真材實料的中央民意代表，期待2024一起立院當同事。