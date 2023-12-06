大雪節氣到！「6星座」要走運了心想事成　命理師：想轉運戴玉飾

邱彥龍表示，此時土星落於雙魚座，容易感到莫名的壓力與壓抑，由於大雪也正是運氣轉換期，建議可以多拜地藏王菩薩、土地公、媽祖或虎爺（隨個人信仰不同，也可多跟耶穌或真主阿拉禱告），並多佩戴玉飾、寶石、護身符等幸運物，將擁有強力的效果。
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大雪節氣這16天，基本上世界運勢是旺運，除了戰區、犯罪者會受到強烈打擊與傷亡之外，受到海王刑太陽的影響，詐騙事件、毒品跟食品安全問題會比較嚴重。
水星在12月13日之後開始逆行，要一直到1月2日才會順行，這段期間有關簽約與重要決策，最好有完整的規劃再做決定。邱彥龍老師強調，由於大雪是世界轉換的關鍵，所以舉凡國家領導、行政機構掌權者、大企業家最好利用這段期間勤走基層，並讓一些好的法案陸續出爐，給社會大眾帶來一些安定感。
健康方面，邱彥龍建議，大雪期間要多注意容易有筋骨痠痛、神經壓迫、椎間盤突出、骨盆傾斜、坐骨神經痛、痛風、糖尿病、痔瘡、心血管、高血壓、發炎、呼吸系統（肺部、流感、新冠）以及婦科、腫瘤、膝蓋、腸胃等問題，一有不舒服，應儘速就醫檢查。
至於大雪期間，最適合哪些行業發展，邱彥龍表示，這段期間水星與海王星是最旺的星，有利於運輸、旅館、船務、餐飲、石油、漁業、文化、藝術、新聞、進出口貿易、印刷跟塑膠等12種產業，可以好好把握時機發展。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。