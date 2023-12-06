LINE免費貼圖11組！高雄熊貼圖問早安　哈囉兔兔祝聖誕新年快樂

大雪節氣到！「6星座」要走運了心想事成　命理師：想轉運戴玉飾

▲明迎節氣大雪，正是運氣轉換期，命理師建議可多佩戴玉飾、寶石、護身符，「6星座」運勢最好。（示意圖／取自photoAC）
▲明迎節氣大雪，正是運氣轉換期，命理師建議可多佩戴玉飾、寶石、護身符，「6星座」運勢最好。（示意圖／取自photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

12月7日進入節氣大雪，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，六個星座或上昇星座運氣會比較好，包括天蠍座、雙子座、水瓶座、雙魚座、摩羯座、射手座，容易心想事成。

邱彥龍表示，此時土星落於雙魚座，容易感到莫名的壓力與壓抑，由於大雪也正是運氣轉換期，建議可以多拜地藏王菩薩、土地公、媽祖或虎爺（隨個人信仰不同，也可多跟耶穌或真主阿拉禱告），並多佩戴玉飾、寶石、護身符等幸運物，將擁有強力的效果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這段期間是自我精神層次提高的好時機，往國外、網路、教育、文化、運動、音樂、電影方向發展，容易擁有高人氣，對於想投資股票或想生育的人，也是一個不錯的時機點，另外，陪子女或交往對象來一段旅遊，也能提升運勢。

大雪節氣這16天，基本上世界運勢是旺運，除了戰區、犯罪者會受到強烈打擊與傷亡之外，受到海王刑太陽的影響，詐騙事件、毒品跟食品安全問題會比較嚴重。

水星在12月13日之後開始逆行，要一直到1月2日才會順行，這段期間有關簽約與重要決策，最好有完整的規劃再做決定。邱彥龍老師強調，由於大雪是世界轉換的關鍵，所以舉凡國家領導、行政機構掌權者、大企業家最好利用這段期間勤走基層，並讓一些好的法案陸續出爐，給社會大眾帶來一些安定感。

健康方面，邱彥龍建議，大雪期間要多注意容易有筋骨痠痛、神經壓迫、椎間盤突出、骨盆傾斜、坐骨神經痛、痛風、糖尿病、痔瘡、心血管、高血壓、發炎、呼吸系統（肺部、流感、新冠）以及婦科、腫瘤、膝蓋、腸胃等問題，一有不舒服，應儘速就醫檢查。

至於大雪期間，最適合哪些行業發展，邱彥龍表示，這段期間水星與海王星是最旺的星，有利於運輸、旅館、船務、餐飲、石油、漁業、文化、藝術、新聞、進出口貿易、印刷跟塑膠等12種產業，可以好好把握時機發展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

明迎「大雪節氣」越來越冷！進補吃法、養生秘訣、好發疾病一次看

大雪拚2023最後轉運！「7生肖」財運有如神助　旺到年底秘訣先收

節氣「大雪」12/7要來了！禁忌、習俗一次看　棉被別蓋頭原因曝光

12星座一周運勢／射手、天秤工作開掛　金牛、雙魚小心感情不順

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞