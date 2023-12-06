台鐵、淡路屋「海味」聯名便當！12/8限量開賣 每份售價399元
為提升附屬事業的創新策略佈局，台鐵預計8日與經營至今已超過一世紀的日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」簽署「締結友好合作備忘錄」，簽約儀式由台鐵局副局長朱來順與淡路屋代表取締役副社長柳本雄基共同簽屬。為歡慶雙方良好且長期的跨國商業經營互惠交流友誼與合作平台的建立，活動當日12月8日至12月14日每日中午推出台鐵與淡路屋共同策劃的「海味」聯名特色便當，售價399元，凡購買海味便當即贈送限量的台鐵便當經典帆布袋。
記者許若茵／台北報導
淡路屋自1903年創業，屢次領先同業破框研發深具創意的鐵路便當菜色及推出多款商品化便當盒，例如蛸壺章魚便當及JR貨運貨櫃便當，造成熱銷搶購盛況，甚至研發加熱式的「Acchicchi蒸汽便當」，跳脫日式冷食便當盒的限制。其豐富的聯名商品規劃及行銷經營值得雙方長期建立鐵路餐食服務經營領域之合作關係，進而促進雙方商業經營交流與聯名行銷等商業合作，提昇雙方經營競爭力及創造商業利益。
歡慶台鐵局與淡路屋締結友好協定，由台北鐵路餐廳研製期間限定台日聯名「海味便當」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盒身顏色採用經典台鐵藍，象徵台日交融，極具收藏價值。便當盒內盛裝台北鐵路餐廳主廚研製的古早味鮑魚飯，將鮮味極佳的鮑魚湯汁加入扁魚粉等食材和季節時蔬蒸煮，蒸飯內塞入小鮑魚，營造品嘗時的特殊驚喜感，小章魚以日式照燒口味烹調，口感Q彈、鹹香甜醇；再搭配炙燒生食級干貝及金黃銀杏點綴，提供顧客奢華美味的頂級至尊享受。
台鐵X淡路屋友好締結限定的「海味便當」，訂於12月8日至14日在台北車站「台鐵便當2號店」販售，首日配合活動自10時30分開賣，餘12月9日起每日11時開賣，每日限量70份，每份售價399元。便當食用完畢後的蛸壺章魚陶瓷便當盒與台鐵便當經典帆布袋，還能收藏或重複利用。