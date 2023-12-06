BLACKPINK 4女神一確定留在老東家 YG娛樂股價狂飆超過25%
南韓女團BLACKPINK是否和老東家續約的問題備受關注，所屬的YG娛樂今（6）日終於宣布4位成員都簽訂「團體活動專屬合約」，消息一大早曝光後，YG的股價瞬間飆升逾25%，且數字持續上升中。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，YG娛樂今天早上透露和BLACKPINK 4人續約，截至台灣時間下午12點18分，YG總公司的股價較昨天上漲25.83%，約60400韓元（約1448元新台幣），旗下YG PLUS股價上漲25.00%，約5250韓元（約125元新台幣）。
BLACKPINK對自家公司的影響力不容小覷，9月時有韓媒爆料只有Rosé和YG續約，其他3名成員將各自跳槽到不同的經紀公司，即便當時YG緊急發聲明強調續約與否尚未定案，但仍一度造成公司股價下跌超過13%，兩天成交價相差37000韓元（約888元新台幣）。
YG娛樂雖然表示和BLACKPINK繼續合作，將籌備新專輯和大型世界巡迴演會，但沒有說明Lisa、Jisoo、Rosé、Jennie的個人合約動向，對此，韓媒詢問YG，對方僅表示：「還在協商中。」
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