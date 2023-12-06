亞錦賽／中華隊本屆投打實力最堅強！香港主帥：冠軍一定是中華隊
亞錦賽中華隊先在3日以4:0擊退韓國搶下賽會首勝，隨後5日以19比0在6局扣倒巴勒斯坦，今（6日）將在台中洲際棒球場對決香港隊，十分有望搶下3連勝，並以預賽全勝之姿晉級超級循環賽。
記者張志宇/綜合報導
對於將出戰中華隊，香港主帥也在近日受訪表示，「中華隊實力非常堅強，絕對是本次賽會的冠軍，在出戰中華隊的比賽時會有很多球迷進場，已經有幫球員做好心理建設，他希望球員就是平常心面對這場比賽，把自己最好的一面表現出來就好。」
目前中華隊搶下預賽2連勝，在投打實力方面都發揮出色，香港隊總教練區學良透露，「認為中華隊實力堅強，連總教練郭李建夫也是很厲害的教練，認為這一次冠軍一定是中華隊。」
本屆亞錦賽，中華隊先在3 日的比賽中，靠著先發投手徐若熙繳出 7 局無失分的好成績，與打線在3局下靠著4安串聯進帳 3 分，以 4:0 贏下「中韓大戰」。5 日預賽第二戰，在台中洲際棒球場以 19:0 贏巴勒斯坦。今（6）日將與香港隊交手，由於中華隊已拿到 2 勝，已經率先確定以分組第 1 晉級超級循環賽。
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