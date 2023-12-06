揭露IPEF會議內部文件　徐巧芯：蕭美琴的戰貓外交原來是卑躬屈膝

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徐巧芯揭露，一份預定2026年12月31日才能解密的政府內部文件流出，顯示當時這場會議，主要討論的，就是IPEF的內容與進度。而我方訴求的重點，就是：「若我方未被納入IPEF，將與白宮2月發布的印太戰略提及將與台灣強化關係所釋出的訊息相衝突，台灣內部將認為開放萊豬與福食付出政治代價仍無法獲邀，顯示美國不支持台灣加入區域經濟整合。」、「傳聞美國似乎是因為某些國家顧忌台灣加入IPEF將惹怒中國，而不打算邀請台灣，但過去6年我政府積極推動「新南向政策」，和東南亞國家有很好的往來，台灣參加IPEF只會對這些國家有利，中國因素不該是問題。」
徐巧芯指出，微妙的是，幕僚幫鄧振中準備的談參，建議鄧振中在開場的恭維場面話之後，直接請教戴琪，IPEF「似乎沒看到台灣在內，這背後原因可否與我方分享？」卻又在同一段寫道：「預期戴琪大使將不會針對我們的問題回覆，而僅表示目前還沒有做成最後決定。」又要鄧振中表達：「我方認為每個國家都有其自身和美國、中國及其他國家關係之考量，但美國既然是領導者，我方期盼美方展現領導力。」「不邀請台灣加入的衝擊是顯而易見的，而且恐怕難以彌補，至於邀請台灣加入，是否真的會導致東南亞國家不敢加入？或者只是一個說詞？」卻又在同一段落提醒鄧振中「預期戴琪大使可能只表示take note我方的觀點，不作其他近一步說明。」
徐巧芯說，根據同一份文件記載，戴琪對我方訴求的回應「完全被命中」，戴琪全程「顧左右言它」，甚至說出IPEF「目前僅達到類似餐廳「試營運（soft launch）」的程度，正努力邁向可正式發佈（official launch）階段。」又說「決策程序複雜且牽涉許多人（many cook in the kitchen）」，就是不願正面回答是否邀請台灣加入IPEF，或者台灣為什麼不能加入IPEF。
徐巧芯表示，當年這場會議的一個多月後，美國總統拜登宣布啟動IPEF協商，首輪13國，沒有台灣，但直到這份文件外流曝光，我們才知道，民進黨政府吹噓的「台美關係史上最好」，吹噓蕭美琴的「戰貓外交」，私下竟然是卑躬屈膝，曲意奉承。賴清德曾經教訓大家，不能「疑美」，但是這樣的美國，不能疑嗎？文件曝光，原來連民進黨自己都疑了，還不跟台灣人民說實話嗎？
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