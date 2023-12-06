NBA／公鹿闖進季中錦標賽四強挑戰溜馬 Lillard：不能因此鬆懈
美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今在主場迎戰紐約尼克，公鹿靠著「字母哥」Giannis Antetokounmpo與Damian Lillard合攻63分，終場以146:122擊退尼克，取得前進拉斯維加斯的4強入場券，下一場將挑戰Tyrese Haliburton所率領的溜馬。
實習記者陳品翔/綜合報導
而Damian Lillard今天表現優異，全場攻下28分7助攻，賽後也接受了記者的訪問。「我覺得隨著時間的推移，我們了解了季中錦標賽是怎麼回事，在這個過程中，我們打得越來越好了，你會想著盡可能走得更遠一些，就像我之前說的那樣，我們戰鬥的理由有很多。我們都是第一次打季中錦標賽，我很開心我們打出了最佳狀態，並且去到拉斯維加斯。」
而Lillard也強調球隊不能因勝利而鬆懈。「雖說我們距離最終目標更近了，但是也不能太興奮，因為還要贏球呢。不過我們確實在這麼走，我們去到拉斯維加斯，要確保自身專注下來。」
而公鹿總教練Adrian Griffin也對球隊今天的表現很滿意，並給於對手尼克讚賞。「我們想要去拉斯維加斯，但是你知道的，當我們想去到那裡時，我們必須打出更好的表現。我們還要赢2場比賽，今晚值得慶祝一番，我們打了一場很棒的比賽。」「我還要稱讚一下尼克隊，他們很堅韌，同時教練執教有方。不過今晚我們是表現更好的那支隊伍。我認為我們的替補們表現出色，現場觀眾也很熱情，現場有那種季後賽的氛圍。去到拉斯維加斯，這是生意層面的旅途，我們將面對溜馬這支十分強硬的隊伍，他們才剛剛贏下強敵賽爾提克，我期待我們打出最佳狀態。」Griffin說到。
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