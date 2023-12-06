直播平台Twitch將「退出韓國市場」！背後原因曝光 老司機全崩潰
知名直播平台 Twitch（圖奇）官方今（6）日宣布，將在2024年2月27日起，正式將 Twitch 直播所有系統退出韓國市場，執行長 Dan Clancy 表示，會做出這個決定，主要是韓國境內的網路費用過高，評估收入效益後無法再繼續負荷；而由於 Twitch 上許多韓國直播主皆是以亮麗外表和火辣身材吸引觀眾，消息一出也讓眾多老司機無法接受，頓時引起一陣話題。
記者張志浩／綜合報導
Dan Clancy 提及，和其他國家相比，Twitch 每年在韓國所支付的網路費往往是10倍以上起跳，過去在韓國的營運一直都呈現明顯虧損，過去 Twitch 也不斷投入心力和人力，試圖壓低開銷，例如在來源畫質上採取點對點模式，以及將來源畫質調整為最高720p。
不過 Dan Clancy 仍遺憾說明，Twitch 在這個市場暫時無法找到得以長久穩健經營的方式，Dan Clancy 強調，退出韓國市場只是單一個案，在韓國的營運成本明顯高於他國，Twitch 對外界公開這個困境已有一段時間，尤其針對韓國的 Twitch 實況主投入大量時間與心力經營，往後卻不能再於平台繼續互動，深感遺憾，後續 Twitch 將計劃協助這些直播主，在 Twitch 之外找到新基地。
至於韓國的網路費為何如此昂貴，主要是提供網路寬頻的 ISP 業者（網際網路連線服務公司）為了應對越來越高的網路需求，必須增加維修、建設的成本，因此近年開始向 Netflix、Google、YouTube 等平台收取所謂的「使用費」，Twitch 也才因而選擇退出韓國市場。