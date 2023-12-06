LINE免費貼圖11組！高雄熊貼圖問早安　哈囉兔兔祝聖誕新年快樂

直播平台Twitch將「退出韓國市場」！背後原因曝光　老司機全崩潰

▲知名直播平台 Twitch 宣布，將在2024年2月底退出韓國市場，主要原因是網路費過高，收支無法達到平衡。（示意圖／取自unsplash）
▲知名直播平台 Twitch 宣布，將在2024年2月底退出韓國市場，主要原因是網路費過高，收支無法達到平衡。（示意圖／取自unsplash）

記者張志浩／綜合報導

知名直播平台 Twitch（圖奇）官方今（6）日宣布，將在2024年2月27日起，正式將 Twitch 直播所有系統退出韓國市場，執行長 Dan Clancy 表示，會做出這個決定，主要是韓國境內的網路費用過高，評估收入效益後無法再繼續負荷；而由於 Twitch 上許多韓國直播主皆是以亮麗外表和火辣身材吸引觀眾，消息一出也讓眾多老司機無法接受，頓時引起一陣話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Dan Clancy 提及，和其他國家相比，Twitch 每年在韓國所支付的網路費往往是10倍以上起跳，過去在韓國的營運一直都呈現明顯虧損，過去 Twitch 也不斷投入心力和人力，試圖壓低開銷，例如在來源畫質上採取點對點模式，以及將來源畫質調整為最高720p。

▲知名直播平台 Twitch 宣布，將在2024年2月底退出韓國市場，主要原因是網路費過高，收支無法達到平衡。（圖／翻攝自 Twitch 臉書）
▲Twitch 執行長 Dan Clancy提及，和其他國家相比，Twitch 每年在韓國所支付的網路費往往是10倍以上起跳。（圖／翻攝自 Twitch 臉書）
不過 Dan Clancy 仍遺憾說明，Twitch 在這個市場暫時無法找到得以長久穩健經營的方式，Dan Clancy 強調，退出韓國市場只是單一個案，在韓國的營運成本明顯高於他國，Twitch 對外界公開這個困境已有一段時間，尤其針對韓國的 Twitch 實況主投入大量時間與心力經營，往後卻不能再於平台繼續互動，深感遺憾，後續 Twitch 將計劃協助這些直播主，在 Twitch 之外找到新基地。

至於韓國的網路費為何如此昂貴，主要是提供網路寬頻的 ISP 業者（網際網路連線服務公司）為了應對越來越高的網路需求，必須增加維修、建設的成本，因此近年開始向 Netflix、Google、YouTube 等平台收取所謂的「使用費」，Twitch 也才因而選擇退出韓國市場。

《GTA 6》超狂！首支預告片「1天破9000萬」觀看　創YouTube紀錄

《GTA 6》確定2025年發售！首支預告片公開　1男1女雙主角成型

統神當面神罰Toyz！飆罵又急喊「做做效果」意義曝光　電競迷秒懂

統神、Toyz正面互噴！電競大賞被罵「找毒販頒獎」　主辦方道歉了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞