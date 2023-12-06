藍不滿高雄「歲入沒審完就審歲出」違反程序正義　綠反控拖延

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國民黨團認為，照理說歲入預算既未完成審查，後面的歲入審查就應該延後，沒想到議長仍然一意孤行繼續審歲出，此不公不義、違反程序正義的做法造成昨日下午的歲入審查因清點人數而流會。為護航市府而走旁門左道，結果就是欲速而不達；呼籲預算審查要走回常軌，立刻重新排定二三讀會的審查時間，先審完歲入再審歲出，否則預算被延誤審查的責任，要由民進黨全部承擔。
對於國民黨議員辯稱是被迫才提出額數問題、清點人數，民進黨團總召江瑞鴻表示，這說法是顛倒是非，在議會中不會有誰會去做逼迫他人提出額數問題的事，國民黨議員根本是推卸拖延審查以及阻擋市政建設的責任。
市議會連任八屆，最資深議員李喬如舉過往的審查慣例指出，曾經在吳敦義任市長、陳田錨任議長，甚至而後黃啟川與莊啟旺任議長時期，高雄市議會都是先審查歲出再審歲入，且此法更能符合預算平衡的精神，沒有國民黨議員說所謂先審歲入是慣例的問題。
民進黨團幹事長林智鴻則說，國民黨議員利用現行財經委員會審查所有市府局處歲入預算的權責，刻意拖延預算審查，已經造成此制度的亂象。林智鴻認為，單一委員會審查所有歲入，變相剝奪其他各委員會審查預算的權利，各局處歲入預算應該回歸各委員會分權審查，才符合民主精神，也才能避免變成少數有心人把持的工具。
針對部分議員質疑先審歲出預算是違反「程序正義」，高雄市議會秘書長黃錦平指出，審查總預算案無論先審歲入或歲出，並沒有法令規定及限制，無論先審歲入或歲出都無關程序問題。
議會議事日程目前是排定二三讀會，現在也是根據大會通過的議事日程進行二三讀會，完全符合程序；至於先審歲入或歲出，議長康裕成則說，高雄市議會含舊議會時代都各有先例，這可以理性討論；康議長強調，她個人尊重大會的決定。