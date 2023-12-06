謝志忠控炒房半年賺近千萬 江啟臣反譏：怎不說蔡英文是建商親戚
國民黨多位立委候選人陷入房產爭議，民進黨立委謝志忠怒批，立委江啟臣財產申報房產半年價差高達919萬，根本是人前居住正義、人後炒房囤地。江啟臣陣營回批謝志忠，怎不說總統蔡英文是建商親戚？該處係土地與其他業主合建後分售，與炒房無關，並酸謝志忠與其關心江啟臣立委的家人，不如先關心自己的論文爭議。
記者顏幸如／台中報導
民進黨台中市第8選區立法委員候選人謝志忠，今（7）日召開記者會指控江啟臣炒房，他表示依據財產申報，2019年5月以730萬元買賣取得新店寶元段土地和建物，並於同年11月以1650萬元的價格出售該筆房地產，半年的價差高達919萬元！
謝志忠說，究竟是什麼樣的土地煉金術，可以半年就讓房地產價值翻倍漲？江啟臣人前居住正義、人後炒房囤地，過去要求政府必須落實社會正義，照顧青年族群的購屋及居住正義，自己卻是既得利益者，家族坐擁大量建設公司，財產申報也暴露出家族炒房囤地的蛛絲馬跡，呼籲江啟臣說清楚講明白。
江啟臣競總發言人王昱翔指出，該筆土地2014年之前就已取得，之後接受其他業主合建分售的開發需求，何來半年炒房的問題？江啟臣的太太來自新北市，售出新北市房屋是為返鄉購屋定居、扎根臺中，所有財產全都依法申報，也都依法繳稅。
王昱翔反批，謝志忠這麼關心江啟臣立委的家人，要不要先關心自己的論文？可不可以像個男人一樣說到做到，盡速將有爭議的論文送回東海大學審查？而不是以烏龍爆料轉移抄襲論文的焦點。