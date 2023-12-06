施明德情史豐富轟轟烈烈！曾驚動陳菊出面解決「女人的事」

國民黨批蕭美琴是美國寵貓　綠反酸：要像藍一樣跪求中國嗎？

▲針對國民黨批評，民進黨發言人張志豪反問國民黨。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.22）
▲針對國民黨批評，民進黨發言人張志豪反問國民黨。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.22）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨今（6）日批評民進黨副總統候選人蕭美琴是「美國寵喵」、對美工作卑躬屈膝一事。民進黨發言人張志豪反問，「難道要像國民黨一樣跪求中國嗎？」民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱則說，台美雙邊關係，無論在安全上，乃至於包括在經貿上的進展，國人都有目共睹。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨今召開記者會，指蕭美琴擔任駐美代表期間，對美工作卑躬屈膝，民進黨政府讓台灣進口萊豬與日本福食，卻未換得任何經貿利益，即使是美國主導的印太經濟框架（IPEF）也未將台灣納入。

對此，張志豪上午在記者會上回應，當世界在走印太戰略之際，只有國民黨不知今夕是何年，老是把九二共識當成神主牌，一路親中朝共，「難道要像國民黨一樣跪求中國嗎？」

張志豪呼籲，蕭美琴過去3年多來，為台美關係奠定深厚基礎，各界有目共睹，也贏得國際友人的高度肯定，請國民黨不要一再用抹黑造謠方式選舉。

此外，陳世凱也說，關於台美雙邊關係，無論在安全上，乃至於包括在經貿上的進展，國人都有目共睹，諸如台美21世紀貿易倡議協定的簽訂，不僅對台美經貿、台灣各領域產業有相當助益，協定也成為很多國家希望深化與我國經貿關係的重要範本。

陳世凱指出，事實上，近期以來台美21世紀貿易倡議的簽署，還有避免雙重課稅的加速解決等，也證明台美關係的緊密及穩健；至於IPEF，如果對當下相關議題有基本的理解，就會知道這是一個正在形成中的架構，而台灣也會持續爭取參與，「國民黨三位立委候選人的說法及反應，反而凸顯了國民黨對經貿議題與台美關係的陌生」。

陳世凱質疑，所謂政府間傳遞訊息的涉密文件，國民黨的立委候選人卻為了自身的政治利益，刻意煽動，而至於為何非法揭露，甚至有無變造扭曲，恐怕是這三位要跟有關單位還有社會回答的。

更多「2024大選」相關新聞。

施明德情史豐富轟轟烈烈！曾驚動陳菊出面解決「女人的事」

質疑張智倫團隊發黑函指「滿嘴噴屎」　吳崢、王義川、李正皓喊告

最新民調！賴蕭配穩定領先　柯盈配持續下探「14.8%支持度」

馬文君被爆違法蓋城堡　民進黨批：特權占地是國民黨的DNA

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞