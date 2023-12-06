國民黨批蕭美琴是美國寵貓　綠反酸：要像藍一樣跪求中國嗎？

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對此，張志豪上午在記者會上回應，當世界在走印太戰略之際，只有國民黨不知今夕是何年，老是把九二共識當成神主牌，一路親中朝共，「難道要像國民黨一樣跪求中國嗎？」
張志豪呼籲，蕭美琴過去3年多來，為台美關係奠定深厚基礎，各界有目共睹，也贏得國際友人的高度肯定，請國民黨不要一再用抹黑造謠方式選舉。
此外，陳世凱也說，關於台美雙邊關係，無論在安全上，乃至於包括在經貿上的進展，國人都有目共睹，諸如台美21世紀貿易倡議協定的簽訂，不僅對台美經貿、台灣各領域產業有相當助益，協定也成為很多國家希望深化與我國經貿關係的重要範本。
陳世凱指出，事實上，近期以來台美21世紀貿易倡議的簽署，還有避免雙重課稅的加速解決等，也證明台美關係的緊密及穩健；至於IPEF，如果對當下相關議題有基本的理解，就會知道這是一個正在形成中的架構，而台灣也會持續爭取參與，「國民黨三位立委候選人的說法及反應，反而凸顯了國民黨對經貿議題與台美關係的陌生」。
陳世凱質疑，所謂政府間傳遞訊息的涉密文件，國民黨的立委候選人卻為了自身的政治利益，刻意煽動，而至於為何非法揭露，甚至有無變造扭曲，恐怕是這三位要跟有關單位還有社會回答的。
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