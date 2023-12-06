跨黨派議員支持！嘉市議會通過評估設性專區 黃敏惠：研議可能性
嘉義市無黨籍女議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」(即網紅「Molly翎熹」)，近日在市議會定期會提案「請市府評估於成立性專區之可能性」，獲不分黨派多位議員連署，5日上午順利通過。嘉義市長黃敏惠表示，會針對法令請相關單位研議可能性、適法性，但重點仍在民意的溝通。
記者孫唯容／綜合報導
嘉義市議會本屆共23席議員，議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」所提「請市府評估於成立性專區之可能性」案，共獲林煒軒、王浩、黃盈智、黃敏修、鄭光宏、李奕德、李忠曆、蔡坤叡、黃思婷等不分黨派議員連署支持。
該項提案內容指出，2011年立法院三讀通過《社會秩序維護法》修正案，規範縣市政府得自行規範性交易專區，意即性產業「特區化」，以有效管理性產業，保障性工作者權益，然而在性交易非法清況下，犯罪行為越容易參雜在其中，且性工作者往往飽受歧視和不平等對待，也無法完整享有勞健保及工作保障，也無法確認消費者是否染病或施暴，消費者也無法確認性工作者是否涉及騙局或染病，甚至牽涉到移工非法性交易。
提案內容也提及，性產業的服務方式多元，並非只侷限在性交易，國外也有性專區（紅燈區）帶動觀光財的案例。成立性專區對於性工作者、消費者及政府能達成三贏局面，縝密立法規範能讓性工作者獲得勞動保障；消費者有安全交易環境；市府能增加稅收並方便管理。