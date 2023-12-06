謝金燕駕「球鞋戰車」登大巨蛋！噴掉一個愛馬仕 心痛喊辦告別式
亞錦賽3日開幕戰邀請到「電音天后」謝金燕賽前開唱，她開著「球鞋戰車」出場，造型相當吸睛，並繞場與球迷互動。謝金燕開著這輛車帥氣出場，不過她為了維修道具車，燒了幾十萬元，昨（5）日她發文心痛直呼「一個愛馬仕康康飛了！」
記者薛羽彤／綜合報導
謝金燕成為首位登上大巨蛋演唱的藝人，能獲得如此榮耀，謝金燕感到無比興奮，也相當看重此次表演。果不其然，謝金燕駕著「球鞋戰車」出場，吸引全場目光，不過華麗的背後，卻也付出心痛的代價。謝金燕在IG上表示，「為了陪姐姐繞大巨蛋一圈，得先進場維修，換了兩個車用電瓶、內裝換新、整台原廠烤漆三層外加電波拉皮，我的媽呀！一個愛馬仕康康（Constance包）飛了比女生還要麻煩！」透露自己花了數十萬元在這輛車上。
不僅如此，台灣氣候潮濕，這輛球鞋戰車不利於生存，還得找地方泊車，讓謝金燕動念處理掉它，笑說：「我想找個好時機幫他們舉辦告別式了」。
謝金燕上大巨蛋開唱，賽後她表示，回到家後內心還是感到無比的雀躍，「大家期待了32年的台北大巨蛋，居然讓謝金燕擁有了這個大頭彩。能與台北大巨蛋共享榮耀、共創歷史 ，姐姐真的是太太太幸運了」。
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