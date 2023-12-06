把學校當法院！不適任教師機制亂　教團：無關投訴教師也要被調查

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全教總理事長侯俊良表示，109年《教師法》施行後，處理師對生不當管教、霸凌、體罰問題，依法分軌處理，不僅耗費調查資源且易有所誤判，造成學校處理混亂；其次在主管機關要求下，校園檢舉案件無分情節輕重，即使明顯與教師「不適任」完全無關的投訴，教師均接受類司法調查，徒增學校資源浪費，亦無助於解決學校教育問題，近日教育部更積極培訓調查員，要將不適任教師處理調查小組，全部改為外聘委員，以行政干預調查。
侯俊良指出，目前中小學疑似不適任教師，把性平、霸凌、不當管教等分軌處理，但相關行為可能有高度重疊性，分案處理只是耗費資源且有誤判情況，尤其有超過6成案件根本查無實證、高達97%的案件實際上不需要走到「停解聘」程度，但校方動輒啟動調查，無疑耗費人力，增添教學現場工作。
侯俊良認為，教師的「不適任行為」事實調查，應考量學校課程計畫、教學安排、教學情境脈絡以及師生互動關係等個殊性做事實認定，勿因少數個案，就修改「校園霸凌防制準則」等相關規定，將校事會議調查小組改成全部外聘，拒絕校內人員參加，這將使學校陷於「辦案」重過於「辦學」的泥淖，應維持現行調查小組有「學校教師會」代表的參與設計，讓調查更趨於事實。
全教總建議，疑似不適任教師處理機制，修法應化繁為簡，縱有個別學校的處理未符法規，應回到個案處理而非「個案通案化」動輒祭出更多行政限制，擴大行政權干預；其次，應賦予家長管教責任與義務，讓學校有足夠輔導管教配套措施，重建親師互信合作、保障學生學習權；教育行政主管機關應捍衛教育專業，建構教師專業支持，讓教育人員回歸教學本務，將教師還給學生，別讓學校流於空轉才是學生之福。
教育部國教署回應，近期相關法令的修正方向有簡化程序、分流處理；若明顯沒有達到解聘、停聘、不續聘程度，就採學校派員直接調查處理；國教署致力提升調查小組專業性，人才庫成員中有80%具教師身分，並引進醫師、社工師、法律等不同專業領域人員。