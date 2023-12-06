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越南遊戲產業年收逾180億元！力拼五年後翻漲兩倍　目標300億元

▲越南政府指出遊戲產業的年營收已超過6億美元，未來期盼5年後翻漲至10億美元。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲越南政府指出遊戲產業的年營收已超過6億美元，未來期盼5年後翻漲至10億美元。（示意圖／取自 Unsplash ）

國際中心賴正琳／綜合報導

東南亞遊戲產業才剛崛起，越南政府指出遊戲產業的年營收已超過6億美元（約等同於新台幣180億元），未來將加速發展遊戲產業，培養遊戲產業的人才，希望五年後能達到目標10億美元（約等同於新台幣300億元）的經濟價值。

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越南新聞》報導，越南資訊與傳播部（MIC） 表示，政府已注意到遊戲產業的發展潛力與商機，目前越南的遊戲下載量在東南亞排名第二，並以每年約10%的增速晉升為全球遊戲下載量排名前十名。

Google越南公司的執行長阮德全（Nguyen Duc Toan）指出，Google相信越南資訊與傳播部設定的未來五年從遊戲產業中，獲得年營收10億美元收入的目標是可行的。越南遊戲產業的發展有四個有利因素，包括人力資源、基礎設施、大量年輕人口和遊戲製作中現代科技的運用。阮德全認為越南的教育正蓬勃發展，造就越來越多的年輕工程師，在軟體程式設計領域，越南目前在優秀工程師數量方面已躋身世界前十名。

另外，越南的網路普及而且網速快，與許多國家不同，越南以低廉的費用為每個家庭提供光纖電纜網路服務，越南的4G服務資費是全球最低的，這些因素為工作室在市場上製作和發行遊戲提供了初步的助力。

在發展遊戲產業方面，越南選擇先進攻手機遊戲，而非電腦遊戲，也是看準了年輕人的趨勢，只需要「一機在手」，便可連線玩遊戲。2023年前六個月越南遊戲下載量位居全球第五，越南手遊的成長率甚至高於日本和韓國。

阮德全說明，銷售100萬台電腦可能需要幾年的時間，但銷售數百萬支手機只需要一至兩年，有些家庭可能尚未有錢負擔多台電腦，但基於通訊目的，一定會先讓家庭成員都擁有一台手機。越南智慧型手機的普及造就手機遊戲產業的崛起，背後潛藏的商機更是巨大。越南資訊與傳播部提出5年後將遊戲產業營業營收翻倍達到10億美元的目標，阮德全認為是合理的目標設定。

越南政府表示，遊戲產業的程式設計、設計、圖形等賽道創造大量具有高經濟價值和全球競爭力的就業機會，這是年輕工作者選擇職業的機會，不過也是遊戲行業人力資源培訓的難題，未來將與民間業者合作，加速遊戲產業的進程。

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AI倪珍報新聞