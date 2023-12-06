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「好的人才大家要栽培！」　謝金河突現身路口替吳音寧拉票

▲謝金河陪同吳音寧站路口。（圖／吳音寧辦公室提供）
▲謝金河陪同吳音寧站路口。（圖／吳音寧辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

選戰進入倒數階段，民進黨彰化縣第三選區候選人吳音寧早晚勤站路口，以爭取選票。財信傳媒董事長謝金河昨（5）日突然現身溪湖鎮，替吳站台；吳音寧事後將站路口拜票畫面Po到臉書，引起網友驚嘆，直呼「謝金河站台一定要上」、「難得有超大咖謝先生支持」。

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謝金河昨現身湖東國小東環大溪路口，替吳音寧站台。謝拿起麥克風拉票說，「各位鄉親父老，我今天特別從台北來為吳音寧加油，希望大家用『尚蓋』精神的力量，大家一人一票，來支持吳音寧，送她進去國會！這個好的人才大家要栽培，多謝大家！」

對此，吳音寧辦公室透過新聞稿指出，謝金河昨受邀到彰化市以「全球與台灣經濟發展／彰化產業大未來」為題開講，演講結束後，直奔吳音寧選區，因為當時正是下班下課時間，吳音寧正在溪湖鎮站路口拉票，謝金河二話不說，直接上場為吳音寧助講。

陪同謝金河現身的賴清德彰化縣競選總部總幹事、彰化市長林世賢說，謝金河董事長關心彰化縣第三選區的立委選情，這是謝金河董事長第一次陪同候選人站路口拉票。

吳音寧則說，非常感謝謝董事長特別過來加油打氣，彰化西南角的翻轉，不只是在地鄉親的期待，各界人士的關心和鼓勵，讓她充滿力量，會更加努力衝刺。

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