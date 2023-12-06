預算卡關！台積電德國廠要重談、設廠有變？經長王美花這樣回
德國政府預算因法院判決違憲，目前「卡關中」，外界憂心可能對台積電設廠的補貼跳票。根據英國《金融時報》(Financial Times）最新報導，台積電可能要跟德國政府重新談設廠的意願，最壞的狀況就是台積電取消設廠計畫。為此，經濟部長王美花今（6）日表示有和台積電密切聯繫，且德國政府也正積極處理預算中，現在就看德國政府如何克服預算問題。
記者許家禎／台北報導
台積電之前表示將和荷蘭恩智浦（NXP）及德國博世（Bosch）和英飛凌（Infineon）合作，在德勒斯登投資100億歐元設置晶圓廠，且得到官方允諾給予50億歐元（約新台幣1727.5億元）的補貼。不過，台積電當時公告也強調，最終投資尚待政府補助水準確認後決議。
只是德國法院日前判決，德國政府將抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」違憲，由於這筆總額達600億歐元的基金，也包含對台積電和英特爾等半導體廠商設廠的數10億歐元官方補貼，因此外界憂心承諾是否跳票。
最新消息是英國《金融時報》報導，在台積電和德國政府之間溝通的知情人士說：「最壞的情況是，如果九個月後結果是沒補助，我們將不得不取消此計畫。」也就是說，台積電可能要重新與德國政府洽談設廠，最壞狀況可能取消設廠計畫。
對此，經濟部長王美花今日表示，一直都有和台積電密切聯繫，且德國政府也正積極處理預算中，並強調台積電能否順利在德設廠，得先確認德國的預算問題，若台積電需政府協助，政府一定會全力幫忙。
針對台積電德國廠問題，台經院產經資料庫總監劉佩真日前表示，其實德國政府緊張程度可能比台積電還大，因為這關係半導體製程技術在地化，且各國都在拚半導體這個「戰略物資」，除了日本、印度，連東南亞也蠢蠢欲動，德國應該會意識到國際情勢上的轉變，時程上應不會拖太久。