「孩」需要你！新二代冬日送暖大募集　弱勢兒童挺過家暴風波　

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一頓豐盛的美食，對尋常家庭孩子來說，是觸手可及的事情，甚至家境好一點的話，就是家常便飯。但對於經濟弱勢的新移民子女來說，每年如果能吃上一頓豐盛的年菜，就足以溫暖他們一整年了。有孩子對社工說，他很羨慕別的小朋友過年都有大餐可以吃，有紅包可以拿。
賽珍珠基金會指出，孩子們其實要的不多，僅是希望自己也能同其他小朋友一樣在每年的新春佳節感受到年節的氣氛就足矣，這也是該會每年辦理「童心協力暨經濟弱勢新移民家庭新春圍爐活動」的初衷。希望透過活動為孩子們籌募圍爐餐費、助學紅包等經費，讓這群新二代也能擁有一個開心快樂的童年，長大回憶童年時光的時候，臉上是掛著笑容而不是失落。
根據該會表示，目前距離能夠滿足所有扶助孩童都能享用到溫暖的年菜，還尚缺一里路，極需仰賴各界愛心人士的助力。希望社會大眾可以愛心支持，一起同心守護童心，在寒冷的春節為這群經濟弱勢新二代增添一抹溫暖。相關詳情可洽該會官網https://www.psbf.org.tw/或電02-25048088#21潘專員。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110