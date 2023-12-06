iPhone 15獨家規格下放2舊機 蘋果Qi2大解放！無線充電效能翻2倍
蘋果iPhone手機上的作業系統日前公佈了 iOS 17.2 RC 版本，而在蘋果更新的說明文件中看到，iPhone 13系列和iPhone 14系列的手機將會支援Qi2 充電技術，這意味著，升級之後，只要使用Qi2協議認證的充電器，舊代iPhone 無線充電也可以達到15W，相較於原本到7.5W來說，可說是能力大解放。
記者周淑萍/綜合報導
iPhone 13和iPhone 14系列手機的無線充電即將將大解放了，根據iOS 17.2的版本更新說明上有提到，將可支援Qi 2充電，原本使用Qi 無線充電最高只有支援到7.5W，而Qi2 則可以讓充電速度飆升到15W。Qi2是日前無線充電聯盟公布的最新充電技術，可以讓更多設備支援 15W 無線充電，且支援 Magsafe 的磁吸。
今年年初無線充電聯盟就宣布會在 2023 年年底推出全新的無線充電標準「Qi2」，是以蘋果 MagSafe 無線充電技術做為標準，建立一個全球統一的無線充電的相關產品，即使不同品牌，也能擁有相同的充電效率，相關的 Qi2 充電配件已經在認證階段，預計在今年底陸續上市，屆時 Anker、Belkin 和 Mophie 等大廠都會有，讓 iPhone 13、iPhone 14 可以使用的Qi2的磁吸充電的選擇。不會只有蘋果的MagSafe。Qi2 無線充電標準的特色包含了與MagSafe 一樣具有磁性吸附，可確保充電位置更加精準；Qi2 比前一代 Qi ，擁有更快的充電速度；Qi2 為無線充電設備提供全球統一標準，不管是 Apple 或者其他品牌的手機商，都能使用相容的無線充電標準。