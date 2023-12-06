▲哺乳期間媽媽最想知道「3大問題」　衛教影片上線即時解惑

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常見母乳哺育問題 專家一次解惑1、如何讓寶寶吸到奶水？
媽咪準備開始哺餵寶寶時，首先要先洗淨雙手，依自己舒適狀態，採取不同姿勢並保持心情愉快，還有一個重點，媽媽與寶寶必須緊密相貼，讓寶寶身體與頭呈一直線，並且讓寶寶正確含住乳房後，可以看見寶寶有慢而深地吸吮及產生吞嚥的動作。
2、如何知道寶寶餓了或吃夠？
媽媽可以從3個部分觀察:(1)寶寶飢餓暗示：寶寶會尋找乳房，頭會轉來轉去，嘴張開，吸吮自己的手，或是有吐舌、舔嘴唇等動作；(2)寶寶飽食暗示：當寶寶吃飽後，會很滿足入睡，全身放鬆減少吸吮，推開或遠離乳房；(3)獲得足夠奶水的表現：可以觀察寶寶大小便次數及顏色；也可以觀察寶寶體重增加的情形。
3、如何增加奶水？
奶水的產生原理很簡單，就是寶寶吸多少，媽咪就產生多少，也就是透過親餵或擠乳，頻繁將奶水移出，才是增加乳汁分泌的好辦法。但是當媽咪於哺乳過程中有太多的壓力、失去自信及充滿懷疑時，就會影響母乳供需原理順利的運行，這時需要周遭親友的支持與鼓勵，幫助媽咪順利哺乳。
善用影音資源 哺乳更順暢國民健康署吳昭軍署長表示，今（112）年度特製作母乳哺育影片，透過影片示範與解說母乳哺育技巧，讓想要哺乳的媽媽可以隨時重複觀看，讓心中的疑惑或挫折感，得到解決方法與自信。
此外，國民健康署提供多元諮詢管道，包括：孕產婦關懷諮詢專線(0800-870-870)，以及孕產婦關懷網站(https://mammy.hpa.gov.tw/)方便民眾查詢相關資訊；也可以加入孕產婦關懷Line官方帳號(ID：@mammy870870) ，定期收到婦幼衛教訊息，讓新手爸媽在遇到任何哺乳及育兒問題，隨時、隨地、隨需求解惑！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60099
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