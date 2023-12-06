劉德華悲痛送97歲亡父！緊牽天王嫂朱麗倩　11歲愛女現身告別式

控五月天假唱挨批蹭熱度！博主開砲沒拿錢　「說假話願以一賠三」

▲五月天發聲明否認假唱，舉報的博主「聲理學」開砲強調沒收錢，否則願意以一賠三。（圖／相信音樂提供）
▲五月天發聲明否認假唱，舉報的博主「聲理學」開砲強調沒收錢，否則願意以一賠三。（圖／相信音樂提供）

記者江芷稜／綜合報導

搖滾天團五月天深陷假唱風波，中國官方正在深入調查中，主唱阿信今（6）日迎接48歲生日，他在IG感謝粉絲支持，表態「盡其在我，做好自己」，不會受到輿論影響。而第一個舉報他假唱的微博博主「聲理學」，收到不少五迷私訊謾罵，他今天再度發聲，強調指控五月天假唱，絕對沒有收錢，否則願意受罰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲舉報五月天假唱的音樂博主「聲理學」，絕對沒有收錢，否則願意受罰。（圖／翻攝「聲理學」微博）
▲舉報五月天假唱的音樂博主「聲理學」，絕對沒有收錢，否則願意受罰。（圖／翻攝「聲理學」微博）
五月天全球歌迷眾多，「聲理學」公開質疑天團假唱，立刻遭到五迷圍剿，被質疑是故意抹黑偶像，對此，他在微博強硬發聲：「關於此次風波，我絕沒有收過任何一個平臺、任何一個公司、任何一分錢，如果我說了假話，歡迎各位舉證評論，我都願意按所謂我收的錢『三倍賠償』。」

▲五月天倫敦開唱。圖為阿信。（圖／相信音樂提供）
▲五月天阿信8日在巴黎將直播演唱會，邀全民見證。（圖／相信音樂提供）
由於聲源辨識真假唱並不容易，如何認定是個爭議，「聲理學」表示他收到許多人善意的提醒，有些議題不能碰，是有法律風險的，坦言自己曾因此感覺害怕，「但是今天，我已經無所畏懼，人因理想而勇敢。我相信這個世界，一定有種東西叫是非，一定有種東西叫黑白。我相信這個世界，一定不應該是這個樣子的」。

▲五月天阿信因假唱受到質疑，面對粉絲力挺，他強調會做好自己。（圖／翻攝自阿信IG）
▲五月天阿信因假唱受到質疑，面對粉絲力挺，他強調會做好自己。（圖／翻攝自阿信IG）
由於中國官方已介入調查，網友認為，現在爭執真假唱沒有意義，應該等官方判定，不須陷入口水戰，也很心疼阿信面臨龐大壓力，粉絲製作「女孩保護胡蘿蔔」的漫畫插圖，象徵守護五月天的決心，阿信在IG回應：「盡其在我，做好自己，人生可以很簡單，謝謝你們，愛你們。」以積極正面態度看待假唱風波。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

五月天阿信48歲生日貼文「發什麼神經啦」！不怕假唱疑雲做好自己

五月天陷假唱風暴！阿信沉默2天不忍了　發文直球對決：全民見證

五月天被控假唱元兇只想蹭　「檢舉達人」麥田農夫也找蕭亞軒麻煩

快訊／五月天捲假唱風波　相信音樂發聲反擊：不存在任何假唱行為

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞