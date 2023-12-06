控五月天假唱挨批蹭熱度！博主開砲沒拿錢 「說假話願以一賠三」
搖滾天團五月天深陷假唱風波，中國官方正在深入調查中，主唱阿信今（6）日迎接48歲生日，他在IG感謝粉絲支持，表態「盡其在我，做好自己」，不會受到輿論影響。而第一個舉報他假唱的微博博主「聲理學」，收到不少五迷私訊謾罵，他今天再度發聲，強調指控五月天假唱，絕對沒有收錢，否則願意受罰。
記者江芷稜／綜合報導
五月天全球歌迷眾多，「聲理學」公開質疑天團假唱，立刻遭到五迷圍剿，被質疑是故意抹黑偶像，對此，他在微博強硬發聲：「關於此次風波，我絕沒有收過任何一個平臺、任何一個公司、任何一分錢，如果我說了假話，歡迎各位舉證評論，我都願意按所謂我收的錢『三倍賠償』。」
由於聲源辨識真假唱並不容易，如何認定是個爭議，「聲理學」表示他收到許多人善意的提醒，有些議題不能碰，是有法律風險的，坦言自己曾因此感覺害怕，「但是今天，我已經無所畏懼，人因理想而勇敢。我相信這個世界，一定有種東西叫是非，一定有種東西叫黑白。我相信這個世界，一定不應該是這個樣子的」。
由於中國官方已介入調查，網友認為，現在爭執真假唱沒有意義，應該等官方判定，不須陷入口水戰，也很心疼阿信面臨龐大壓力，粉絲製作「女孩保護胡蘿蔔」的漫畫插圖，象徵守護五月天的決心，阿信在IG回應：「盡其在我，做好自己，人生可以很簡單，謝謝你們，愛你們。」以積極正面態度看待假唱風波。
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