台中耶誕嘉年華　LINE FRIENDS在台中等你

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新聞局表示，今年首度攜手人氣明星LINE FRIENDS，在舊台中火車站前廣場設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配手拿台中名產太陽餅與冰淇淋的熊大兔兔，以及360度轉動的耶誕樹，打造「甜蜜音樂盒」。活動燈區除了往年舊台中火車站前廣場、柳川和綠川外，今年還延伸到中山路，範圍更大、內容更加豐富，一路沈浸在浪漫甜蜜的嘉年華氛圍中。
新聞局說，「珍愛美滿」燈光裝置，結合在地特色珍珠奶茶與LINE FRIENDS明星，熊美與饅頭人手拿一杯珍珠奶茶享受台中甜點；「甜心漂浮」可愛的兔兔與莎莉在河面上跟大家打招呼；部長與詹姆士也邀請大家一起「耶誕來樂」。綠川展區河畔角落有一片神秘的「螢光星海」；「飛躍麋鹿」在綠川上輕盈飛躍，為寒冷的季節增添溫暖的色彩；「天使祝福」則在夜裡奏起詩歌，祝大家佳節愉快。
市府也在柳川展區推出水舞秀「珠寶盒劇場」，讓民眾進入光影交織的夢幻境界中，加上最可愛的LINE FRIENDS明星熊大與兔兔，與現場燈光、音樂、柳川河水呈現可愛又浪漫的水舞表演，珠寶盒劇場表演時間為12月15日至1月1日，每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場，是今年台中耶誕絕不能錯過的亮點。
新聞局指出，舊台中火車站前廣場還有「好樣市集」，活動期間每天設置40個攤位，邀請120組文創手作、花藝植栽、餐飲烘焙等青創攤位輪番出攤，好好買好好逛，市集開放時間為12月15日至明年1月1日，平日下午5時30分至晚間10時，假日下午2時至晚間10時，其中12月15日至26日台中購物節期間均可使用「台中通暨購物節APP」登錄發票或收據，累積500元即可參加抽獎，為親友選購禮品同時也增加抽獎機會。
新聞局呼籲，今年展區於市區優化公車專用道旁，鼓勵民眾運用大眾運輸工具前往，可搭乘300、301、302、303、304、307、308路公車，於台中火車站(站前及綠川展區)、台灣大道中華路口(柳川展區)下車即可到達展場。