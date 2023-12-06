楊懷民8年沒拍戲！月燒近百萬救浪浪 心疼：「我走了誰來照顧」
70歲資深演員楊懷民，近年淡出演藝圈，致力救助流浪狗。他今（6）日出席台北市華真扶輪社攜手台灣優質生命協會《愛在一起歲末送暖餐會》，為了狗園、照顧毛孩，無暇演戲，已8年未拍戲的他，燒了4千萬老本。楊懷民透露，目前狗園開銷就得花8、90萬，加上自己自律神經失調，醫藥費又逼近10萬，月開銷相當驚人。他現努力運動維持健康，直說：「我走了誰來照顧你們？」
記者黃盈容／台北報導
昔日的「歌仔戲第一小生」楊懷民，過去演出《神機妙算劉伯溫》爆紅，已淡出演藝圈8年的他，前幾年健康亮起紅燈，喉結、甲狀腺曾各長1顆腫瘤，現已恢復良好。不過，現仍飽受自律神經失調所苦，還因腰部跟腿部膝蓋都出問題，需扎針治療，月醫療費近10萬。
但這不算什麼，他在美濃、宜蘭間蓋狗園照顧流浪毛孩，每個月光開刀、醫療費就要8、90萬。他表示，園區聘請8位員工，收留200多隻流浪狗，8年來他燒掉超過4千多萬。儘管今年申請勸募字號進行合法募捐，但怎麼也無法打平開銷。
但為了照顧毛孩，他也無法接戲，坦言推掉2部八點擋，也推掉內地邀約，因一去就要3個月，嘆：「放心不下，我自己也很矛盾，有在螢光幕曝光的話，才能辦法對大眾喊話救流浪狗。」未來若有單元劇邀約，倒是很樂意過過戲癮。
近年來資深演員一個個離去，對於生死，楊懷民已看淡，「人的一生只要做過自己喜歡的事，離開也不是太悲傷的事，我可以很平靜面對這件事，對我來說比較在乎是狗狗，我送你們走，好過你們送我，我走了誰來照顧你們？」
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