被控國有農地蓋「莊園城堡」　馬文君：全家居住超過30年的老屋

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬文君下午在臉書說明，表示那是全家居住超過30年的房子，自己從埔里鎮長到立法委員7次參選，經過各種被檢視與考驗，對手打到沒招，只能攻擊她家老屋。
她提出5點說明，一、老屋是民國82年7月21日前的既有建築物，符合國產署「82721條款」，家人依《國產法》申請基地承租租賃契約書，且如實繳納租金超過30年。
二、木造房屋建築面積約40坪，佔總承租面積不到1/10，其餘土地種植農作物與造林，絕非「700坪豪華歐式農舍」。
三、30多年來老屋從未改建或增建，稅務局核定房屋現值僅70,200元。
四、針對所謂擁有58筆土地之「地王」。自己實際持有土地為7筆，皆為分割繼承父親或贈與的持分地，且近27年不曾買賣土地。
五、丈夫王俊國父親去世後繼承33筆花蓮縣光復鄉的土地，多為山坡地及畸零地，甚至有每平方公尺僅376元，繼承10幾年來從未買賣土地。
馬文君說：「合法承租、如實付租、如實繳稅，就是我對這波抹黑的回應。」
南投縣政府表示，埔里鎮忠信段719地號的土地為國產署管理，是否違反《都市計畫法》及《農業發展條例》等相關法規，縣府將依法辦理違章認定，依程序由公所查報，再由縣府處理，若違反法令將裁罰。埔里鎮公所指出，馬文君的木屋位於都市計畫內，建使照核發單位是縣府，公所需要縣府提供相關原始資料，才能做是否違建的認定。
台灣基進不分區立委候選人楊佩樺下午前往「馬家莊園」訪查，她質問，一個民意代表用國有地蓋豪宅，一住就是幾十年，「就算是繼承上一代的，難道馬文君自己不懂法嗎？」立委有錢有勢又有權，卻持續以低廉價格長期向國產署承租該地、住在農業區的違建，並不合理。楊佩樺說，認定是否違建屬於地方政府職責，請同屬國民黨的南投縣長許淑華勿再包庇馬文君。
更多「2024大選」相關新聞。