中國廚師做「蛋炒飯」變羞辱先烈！外交部長高舉「自由炒飯」超嗆
教大家做個蛋炒飯也「初四」？中國一名網紅廚師王剛，在微博上發了一條如何煮蛋炒飯的影片，竟被全網出征、冠上羞辱先烈的罪名，最後緊急出面道歉，並表態再也不做蛋炒飯，引起各界嘩然。而外交部長吳釗燮日前出席酒會，特地高舉一盤蛋炒飯「敬自由」，畫面曝光讓不少人噗哧一笑。
記者黃韻文／綜合報導
在微博有337萬人追蹤的中國網紅廚師王剛，近日發了一則做菜影片，教大家如何煮蛋炒飯，沒想到卻被中國網友大舉出征，冠上「侮辱英烈」罪名。有一說是毛澤東的長子毛岸英，在韓戰時料理蛋炒飯，卻因炊煙暴露所在位置，引來敵軍空襲而喪生，雖然中國歷史研究院否認毛岸英因蛋炒飯犧牲的說法，不過在毛岸英冥誕10月23日前後，「蛋炒飯」都成了中國不能提及的敏感詞彙。
而選在此時發布「蛋炒飯」教學影片的網紅廚師王剛，立刻成為全網公敵，引來大批中國網友集體批鬥，王剛在發出影片後不久立刻刪除，當晚深夜還拍片慎重道歉，表示自己身為一名廚師，「以後再也不做蛋炒飯了。」事件發展讓不少台灣民眾看傻眼。
外交部長吳釗燮（Joseph Wu）最近出席台美會酒會，與政務次長李淳、台美會主任委員楊珍妮同台，3人合體便刻意高舉「蛋炒飯」，吳釗燮說：「我們有自由炒飯，還有自由啤酒，今晚讓我們敬自由，乾杯！」
外交部也發文高喊自由萬歲：「在台灣不用為了蛋炒飯公開道歉，還可以配上中國政府不讓人民享用的自由啤酒。」
畫面曝光引起討論，有民眾大讚外交部緊跟時事話題，「部長好會」、「太讚了」，但也有人以簡體字留言：「台灣有那麼慘嗎？吃個飯喝個啤酒都要說自由，你們到底是有多不自由啊？人們往往會把沒有或稀有的東西一直掛在嘴邊。」又掀一波論戰。