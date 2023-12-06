迴力鏢？王鴻薇轟潘孟安住豪宅 馬文君前助理遭爆砸5千萬買一戶
國民黨立委王鴻薇日前召開記者會，質疑賴清德競選總幹事潘孟安在北上輔選後，入住一戶要價5千多萬元的台北市萬華區豪宅，而該豪宅登記在力能能源科技董事長楊宗名下，質疑潘接受財團供養。對此賴競辦強調潘不僅有簽訂租約，也都按月繳租金。未料國民黨立委馬文君前助理遭爆，在同一棟「力麒御品」買了一戶，共84坪要價5250萬元，綠營也要求王鴻薇，是否要用同樣標準檢驗馬文君與前助理與建商、綠電業者關係？
記者陳威叡／台北報導
對於王鴻薇指控潘孟安入住力麒御品一事，藍綠另闢戰場進行政治攻防，民進黨立委林楚茵更自曝自己與丈夫梁文傑同住在力麒御品中，讓國民黨議員徐巧芯狠酸是「新潮流社會宅」，未料卻有媒體爆出，馬文君前助理也在此買了一戶，共84坪要價5250萬元，而前助理與其丈夫都是立院資深助理，曾任多位藍委辦公室主任，現已離開立法院。
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委候選人謝佩芬則說，這兩天，王鴻薇將力麒御品的綠營住戶，打成跟綠電業者、建商掛勾才能入住。如果以一般國會助理的薪資，也能買下84坪、總價5千多萬的房子，那麼按照王鴻薇的標準，是不是也要檢驗馬文君助理、馬文君本人，跟建商、綠電業者的關係？